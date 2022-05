Google introduce uno strumento di intelligenza artificiale che esegue ricerche nel mondo reale.

Questo mercoledì 11 maggio è stato caratterizzato da Google I/O 2022, la conferenza annuale dell’azienda rivolta agli sviluppatori. Nell’occasione, il big tech ha fatto diversi annunci, come novità per Android 13 , Pixel 6a e Pixel 7 di nuova generazione.

Un’altra novità che ha guadagnato importanza durante la conferenza è stata uno strumento di intelligenza artificiale che esegue ricerche nel mondo reale. L’iniziativa è uno dei piani di Google per integrare sempre più l’universo digitale nella vita degli utenti.

Il nuovo strumento di Google Lens consentirà agli utenti, ad esempio, di riprendere video degli scaffali dei vini in un negozio e cercare nel sistema per identificare automaticamente quelli che sono stati prodotti in specifiche cantine.

“È come avere un super ‘Ctrl+F’ per il mondo intorno a te. Puoi cercare nel mondo, porre domande in qualsiasi modo e ovunque”, ha affermato Prabhakar Raghavan, vicepresidente senior di Google.

La società ha anche annunciato che lancerà una visione immersiva di alcune grandi città entro la fine dell’anno per Google Maps che combina Street View con immagini aeree “per creare un ricco modello digitale del mondo”.

Infine, dovrebbe ricevere miglioramenti anche lo strumento Multisearch, che consente la ricerca per immagine e testo allo stesso tempo, per consentire all’utente di trovare prodotti o alimenti nei negozi o ristoranti vicini sulla base di una foto caricata.

