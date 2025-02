AMD potrebbe presto rendere disponibili i processori Ryzen 7 8700F e Ryzen 5 8400F, attualmente destinati solo ai produttori di PC preassemblati, anche per la vendita al dettaglio sul mercato globale.

AMD ha introdotto un cambio significativo nella distribuzione dei suoi processori Ryzen 7 8700F e Ryzen 5 8400F. Inizialmente disponibili solo per i produttori di computer preassemblati in Cina, queste CPU sembrano destinate a un rilascio più ampio. Secondo le informazioni rivelate dal leaker Hoang Anh Phu, i processori potrebbero presto raggiungere i negozi al dettaglio in tutto il mondo.

Il sito ufficiale di AMD ha recentemente aggiornato le sue liste, mostrando i Ryzen 7 8700F e Ryzen 5 8400F come prodotti disponibili globalmente, con i numeri di prodotto 100-100001590BOX e 100-100001591BOX. In pratica tutto indica che AMD sta preparando il terreno per vendere questi chip direttamente ai consumatori, permettendo loro di assemblare i propri desktop con queste nuove CPU.

Una caratteristica distintiva dei Ryzen 7 8700F e Ryzen 5 8400F è l’assenza di una grafica integrata. Questo dettaglio li rende più economici rispetto ai modelli Ryzen 7 8700G e Ryzen 5 8500G, che includono una GPU. Tuttavia, il Ryzen 7 8700F si distingue per la presenza di un’unità di elaborazione neurale (NPU), progettata per gestire applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, anche se il Ryzen 5 8400F non è dotato di questa funzionalità.

La NPU del Ryzen 7 8700F offre una capacità di calcolo di 16 TOPS, sufficiente per supportare strumenti di intelligenza artificiale generativa che non richiedono hardware di altissimo livello, come quelli per il fotoritocco in Windows 11. Un aggiunta che potrebbe contribuire a espandere l’uso di PC dedicati all’AI a un pubblico più ampio.

Sul fronte tecnico, il Ryzen 7 8700F dispone di 8 core e 16 thread, con una cache L3 da 16 MB e una velocità che può raggiungere i 5,0 GHz in modalità Boost. Il suo TDP è configurabile tra 45 W e 65 W. Il processore utilizza l’architettura Zen 4 con processo produttivo a 4 nanometri di TSMC e si adatta al socket AM5, compatibile con l’overclocking.

Il Ryzen 5 8400F, d’altra parte, include 6 core e 12 thread, con le stesse specifiche di cache e TDP del modello superiore. Questa CPU ha un clock base di 4,2 GHz e può spingersi fino a 4,7 GHz in Boost.

I prezzi ufficiali non sono stati ancora rilasciati, ma si prevede che costino meno delle varianti con GPU integrata. Il costo del Ryzen 7 8700G è di 329 dollari, quindi è ragionevole attendersi che il Ryzen 7 8700F si posizioni intorno ai 299 dollari, mentre il Ryzen 5 8400F potrebbe essere proposto a circa 149 dollari.