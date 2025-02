DJI potrebbe presto lanciare il DJI Mini 4K, un drone entry-level più economico rispetto al Mini 4 Pro. Le prime indiscrezioni suggeriscono un design semplificato e un sistema di stabilizzazione meno avanzato, ma il prezzo accessibile potrebbe renderlo ideale per i principianti.

DJI si appresta a espandere ulteriormente la sua gamma di prodotti con l’introduzione del nuovo DJI Mini 4K. Il nuovo drone, che potrebbe essere annunciato ufficialmente il 29 aprile, si posiziona come un’opzione più accessibile rispetto al DJI Mini 4 Pro, lanciato nel settembre dello scorso anno. Mentre il Mini 4 Pro ha impresso nel mercato grazie alle sue avanzate capacità di registrazione video in 4K, il Mini 4K sembra orientato a un pubblico di principianti, cercando di offrire una soluzione di qualità a un prezzo più contenuto.

Finora, DJI ha rivelato poche specifiche sul Mini 4K, limitandosi a mostrare un’immagine che offre uno sguardo preliminare al design del drone. Da questa anteprima, è possibile intuire che il Mini 4K avrà un sistema di stabilizzazione meno avanzato rispetto al suo predecessore Pro. Questo suggerisce che il modello potrebbe non solo essere più economico ma anche più semplice da manovrare, caratteristica che lo rende ideale per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei droni.

Un altro aspetto evidente dall’immagine diffusa è la presenza di meno dettagli strutturali rispetto ai modelli più robusti della gamma DJI, il che potrebbe indicare l’assenza di un sistema omnidirezionale di rilevamento degli ostacoli, elemento che generalmente incrementa il costo dei droni. Una scelta di design che sembra confermare la direzione di DJI verso la produzione di un drone più accessibile e meno complesso.

Ricordiamo che recentemente, DJI ha anche annunciato l’Avata 2, un drone che supporta la registrazione in 4K HDR e si integra con gli occhiali VR, caratterizzato da eliche rinforzate e una memoria interna da 46 GB. Il Mini 4K promette di essere una soluzione ideale per i principianti, con un’impostazione che privilegia la facilità d’uso senza rinunciare alla qualità di base che contraddistingue i prodotti DJI.

Nel frattempo che la data di annuncio si avvicina, il mercato attende con interesse ulteriori dettagli su questo nuovo drone, inclusa la scheda tecnica completa e le informazioni sul prezzo, che saranno essenziali per capire meglio come il Mini 4K si posizionerà nel competitivo mercato dei droni.