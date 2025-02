La serie Fallout di Prime Video ha conquistato oltre 5 milioni di spettatori nella sua settimana di debutto, diventando la più grande première di sempre sulla piattaforma. Il successo ha portato al rinnovo per una seconda stagione e a un aumento del 7.500% delle vendite di Fallout 4.

La serie televisiva Fallout, tratta dall’omonimo franchise di videogiochi, ha debuttato su Prime Video l’11 aprile con un successo straordinario, registrando più di 5 milioni di spettatori nella sua settimana di apertura. Con un totale di 2,5 miliardi di minuti visti, la serie ha ottenuto il titolo di debutto più grande della settimana, secondo un rapporto di Variety.

Il notevole successo ha spinto Amazon a rinnovare rapidamente Fallout per una seconda stagione, con la produzione prevista per iniziare a settembre a Toronto, anche se una parte delle riprese si svolgerà in California. Il rinnovo rapido sottolinea la fiducia di Amazon nel potenziale di lungo termine della serie, nonché il forte interesse mostrato dal pubblico.

Diretta da Jonathan Nolan, noto per “Interstellar“, e Lisa Joy, famosa per “Westworld“, Fallout si ambienta in un mondo post-apocalittico devastato da una guerra nucleare. La trama segue gli abitanti di rifugi di lusso che emergono in un ambiente ostile, una conseguenza delle azioni dei loro antenati. Il cast stellare include Ella Purnell, conosciuta per “Yellowjackets“, Aaron Moten di “Emancipation“ e Walton Goggins di “Justified“, che portano vita a questo universo ricco e complesso.

Oltre al successo televisivo, la serie ha avuto un impatto anche sull’interesse verso i videogiochi del franchise Fallout. Fallout 4 ha visto un’incredibile crescita del 7.500% nelle vendite in Europa. Inoltre, Fallout 76 ha raggiunto un record di giocatori simultanei, attirando un milione di giocatori in un solo giorno, mentre gli altri giochi del franchise hanno accumulato più di 5 milioni di giocatori nello stesso periodo.

Il rinnovo della serie TV promette nuove avventure emozionanti nell’universo di Fallout e riflette l’interesse crescente verso i contenuti che fondono il mondo dei videogiochi con quello delle serie televisive di alta qualità. Con la seconda stagione di Fallout, Prime Video si impegna a espandere ulteriormente questa narrazione affascinante, continuando a esplorare le dinamiche di un mondo post-apocalittico attraverso una lente drammatica e coinvolgente.