Oppo si posiziona all’avanguardia nella tecnologia mobile con la serie Oppo Find X7, la prima a supportare il 5.5G, offrendo velocità di download fino a 10Gbps.

Mentre il mondo si sta ancora adattando alla rete 5G, una nuova evoluzione è già all’orizzonte. China Mobile ha recentemente annunciato il lancio commerciale del 5G-Advanced, noto anche come 5.5G o 5GA, migliorando le prestazioni della connettività mobile. In questo contesto di innovazione, la serie Oppo Find X7 emerge come pioniera, diventando la prima nel settore a supportare questo avanzamento tecnologico.

Pete Lau, Chief Product Officer, ha condiviso questo traguardo con un’immagine che mostra il simbolo del 5GA nella barra di stato del Find X7 Ultra. Ciò che rende particolarmente interessante questo sviluppo è che non solo la variante Ultra, ma anche il modello standard del Find X7 beneficeranno del supporto per il 5.5G. Questo nonostante i due modelli dispongano di chipset differenti: il MediaTek Dimensity 9300 per la versione standard e il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per la variante Ultra.

L’ambizione di Oppo e di China Mobile non si ferma qui. Si prevede che il numero di dispositivi compatibili con il 5.5G supererà i 20 entro un anno, e China Mobile si è posta l’obiettivo di estendere la copertura di questa rete in 300 città entro la fine dell’anno, con le prime 100 città che includeranno metropoli come Pechino, Shanghai e Guangzhou.

La transizione al 5.5G non è un mero aggiornamento incrementale. Il nuovo standard promette di superare il 5G attuale con una velocità fino al 300% più veloce, raggiungendo potenzialmente 10Gbps in download e 1Gbps in upload. China Mobile ha già inaugurato aree di dimostrazione in tutto il Paese, offrendo un assaggio delle potenzialità di questa tecnologia avanzata.

Per gli utenti in Cina che possiedono un dispositivo Oppo Find X7, la possibilità di sperimentare la rete 5.5G è già una realtà. Questo aggiornamento non solo migliorerà l’esperienza utente in termini di velocità di download e upload, ma aprirà anche nuove possibilità nell’uso delle tecnologie mobile, dalla realtà aumentata al gaming online, fino alla trasmissione di video in alta definizione.