Microsoft sta lavorando per portare il supporto nativo al Wi-Fi 7 su Windows 11. La nuova tecnologia promette velocità fino a 4 volte superiori e una latenza ridotta, migliorando l’esperienza di gioco, streaming e videoconferenze. L’aggiornamento dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti nella seconda metà del 2024.

Microsoft si appresta a migliorare il mondo della connettività, annunciando che Windows 11 supporterà nativamente la tecnologia Wi-Fi 7 a partire dal 2024. Gli utenti del sistema operativo potranno beneficiare di questa innovazione con il rilascio della versione 24H2, prevista per la seconda metà di quest’anno. L’aggiornamento è molto importante per Windows 11, che attualmente non è in grado di sfruttare le potenzialità offerte dal Wi-Fi 7, nonostante i dispositivi compatibili con questa tecnologia siano già sul mercato.

La nuova tecnologia della connettività Wi-Fi 7 migliora la connettività degli utenti, offrendo velocità fino a 4 volte superiori rispetto al Wi-Fi 6. Un salto generazionale nella tecnologia di rete non solo incrementerà le velocità di connessione multi-gigabit ma garantirà anche una latenza ridotta. Tale miglioramento è destinato a trasformare radicalmente le attività online più esigenti, come il gaming e le videoconferenze.

Una delle caratteristiche più innovative del Wi-Fi 7 è l’operazione Multi-Link (MLO), che consente ai dispositivi di utilizzare contemporaneamente più bande di frequenza (2,4 GHz, 5 GHz e/o 6 GHz). Questa tecnologia ridurrà la congestione della rete e a migliorerà la connettività, ampliando il numero di dispositivi che possono essere connessi senza perdite di prestazione.

La versione 24H2 di Windows 11 introdurrà il supporto per il Wi-Fi 7 e si preannuncia come un aggiornamento ricco dii tante novità, molte delle quali basate sull’intelligenza artificiale (AI). Inoltre va sottolineato che il sistema operativo Windows 10 non riceverà il supporto per il Wi-Fi 7, dando così un chiaro distacco generazionale tra i due sistemi operativi.