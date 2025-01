OPPO A2 Pro promette un’esperienza multimediale coinvolgente e una garanzia esclusiva sulla batteria. Ma cosa offre veramente questo dispositivo?

Non è un segreto che il mercato degli smartphone stia diventando sempre più competitivo, con brand emergenti che sfidano i giganti consolidati dell’industria. Questo è il contesto in cui OPPO, famosa per la sua serie “Reno”, presenta il suo nuovo modello di fascia media: l’A2 Pro.

La prima cosa che salta all’occhio è sicuramente lo schermo. L’A2 Pro sfoggia un impressionante display AMOLED curvo da 6,7 pollici con una risoluzione Full HD+. Con un refresh rate di 120 Hz e una luminosità che può arrivare fino a 950 nits quando si guardano contenuti HDR, questo smartphone promette un’esperienza visiva immersiva. Aggiungete a ciò il supporto per oltre un miliardo di colori, e avrete un dispositivo che può rivaleggiare con molti modelli della sua fascia di prezzo.

Il design del sistema fotografico dell’A2 Pro è chiaramente ispirato al top di gamma OPPO Find X6 Pro. Con una fotocamera principale da 64 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La piattaforma MediaTek Dimensity 7050 offre prestazioni solide, e con opzioni che vanno fino a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, gli utenti possono aspettarsi una performance fluida.

Un elemento di spicco è sicuramente la politica di garanzia limitata sulla batteria. OPPO si impegna a sostituire gratuitamente la batteria se, entro quattro anni, la sua capacità dovesse scendere sotto l’80% del valore originale. Una promessa audace, ma che dimostra la fiducia del brand nelle proprie tecnologie.

Specifiche tecniche

Schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione Full HD+

Display con punch-hole e frequenza di aggiornamento di 120 Hz

Piattaforma MediaTek Dimensity 7050

RAM da 8 GB o 12 GB

256 GB o 512 GB di memoria interna

Fotocamera frontale da 8MP

Due fotocamere posteriori: Obiettivo principale 64 MP Sensore di profondità 2 MP

Connessione 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e USB-C

Lettore di impronte digitali sotto lo schermo

Certificazione IP54

Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

Android 13 con interfaccia utente ColorOS 13.1

Dimensioni: 162,7 x 74,3 x 7,99 mm

Peso: 183 grammi

Prezzo e disponibilità

OPPO A2 Pro sarà disponibile in tre opzioni di colore: nero, viola e marrone (realizzato in pelle vegana). Le vendite inizieranno il 22 settembre. Ecco di seguito i prezzi:

8 GB + 256 GB : ¥ 1.799 (circa € 232)

12 GB + 256 GB : ¥ 1.999 (circa € 258)

12 GB + 512 GB : ¥ 2.399 (circa € 310)