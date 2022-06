Gli hacker hanno dirottato milioni di account Facebook Messenger in una massiccia truffa di phishing.

La sicurezza informatica è un argomento che sta crescendo progressivamente negli ultimi anni e dovrebbe essere preso in considerazione dagli utenti che cercano privacy e protezione nel mondo virtuale. Nell’aprile 2022, gli hacker hanno utilizzato tecniche di phishing per ingannare le persone e ottenere informazioni sensibili.

I cybercriminali si sono concentrati sulla raccolta dei dati di accesso – come l’indirizzo email e la password, ad esempio – da Facebook, un social network costantemente preso di mira da attacchi contro la comunità. Questo mese, i ricercatori hanno scoperto una nuova truffa che prende di mira gli utenti di Facebook Messenger, un’app utilizzata per scambiare messaggi.

Secondo le informazioni di PIXM, gli hacker stanno inviando migliaia di messaggi via e-mail per convincere i destinatari a inserire i propri dati personali su una pagina falsa che copia l’intera interfaccia di Messenger, un metodo che, pur non essendo ancora nuovo, riesce a miete innumerevoli vittime in tutto il mondo.

Si stima che circa 8,5 milioni di persone abbiano avuto accesso ai link fraudolenti e potrebbero aver inserito dati personali nella prima metà di quest’anno. Tanto per fare un paragone, nello stesso periodo del 2021 il numero di accessi registrati è stato di 2,7 milioni, rivelando un notevole aumento dell’azione dei truffatori.

Alla luce di questo scenario allarmante, è necessario adottare misure di sicurezza per evitare di cadere in pagine false e fornire i propri dati di accesso. Come consigliano gli esperti, non è consigliabile fare clic sui link ricevuti via e-mail da mittenti sconosciuti o scaricare applicazioni da fonti sconosciute.

Oltre a queste indicazioni, è importante creare password alfanumeriche sicure e attivare la “verifica in due passaggi” nell’account per poter impedire l’attacco anche se l’hacker conosce la password dell’account – questo ulteriore livello di protezione può essere attivato su Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp.