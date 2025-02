La fuga di dati espostone nomi, indirizzi, numeri di telefono e dati sensibili di milioni di persone. Ecco come controllare se i tuoi dati sono stati violati.

La violazione dei dati è una realtà costante nel mondo digitale di oggi, e la sua gravità rimane alta nonostante la frequenza di tali eventi. Recentemente, la compagnia di telecomunicazioni americana AT&T ha confermato un incidente di fuga di dati risalente al 2019. Il rapporto ha rivelato che dettagli sensibili come nomi di clienti, indirizzi di casa, numeri di telefono, date di nascita e numeri di previdenza sociale erano tra le informazioni trapelate. Questo non è un caso isolato, poiché eventi simili si verificano regolarmente e molti restano non riconosciuti per lunghi periodi.

In particolare, il COMB (Combination of Many Breaches), uno dei più grandi set di dati di credenziali mai rivelati, è diventato pubblico nel 2021. Contiene oltre 3,2 miliardi di credenziali, una cifra allarmante che comprende dati accumulati da diverse violazioni nel corso degli anni.

Di fronte a tali minacce, è essenziale comprendere l’importanza della sicurezza delle proprie informazioni personali. La divulgazione pubblica di queste credenziali serve a sensibilizzare gli utenti sulla sicurezza delle loro informazioni digitali. Infatti, piattaforme come proxynova.com offrono strumenti utili per verificare se le proprie credenziali sono state compromesse. Se un utente scopre che le sue informazioni sono state esposte, è fondamentale che cambi immediatamente la password e attivi l’identificazione a due fattori per proteggere meglio i suoi conti online.

Inoltre, servizi come il “rapporto sul dark web“ di Google svolgono un ruolo vitale nel monitorare la presenza di indirizzi email degli utenti nel dark web. Un servizio che non solo informa gli utenti di possibili compromissioni ma fornisce anche raccomandazioni per migliorare la sicurezza delle loro informazioni. Tuttavia, è importante notare che tale servizio è disponibile solo in alcuni Paesi.

La continua emergenza di violazioni di dati impone agli utenti di rimanere vigili e informati sui rischi associati alla loro presenza online. Mentre le aziende e i fornitori di servizi lavorano per migliorare le misure di sicurezza, gli utenti devono prendere attivamente parte alla protezione delle loro informazioni personali. Verificare regolarmente le proprie credenziali e adottare misure preventive come l’identificazione a due fattori rappresenta un primo passo fondamentale per contrastare l’impatto delle violazioni dei dati.