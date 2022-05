Annunciato il programma di anteprima per sviluppatori di Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi Pad 5 Android 13!

Android 13 dovrebbe essere annunciato ufficialmente questo mercoledì sera, poiché l’evento Google I/O 2022 inizia alle 19:00. Il nuovo sistema operativo dovrebbe avere una serie di novità e miglioramenti e avremo anche l’avvio del programma open beta.

Cogliendo l’occasione, gli admin del forum Xiaomi hanno confermato che Xiaomi 12, 12 Pro e Pad 5 dovrebbero far parte del Developer Preview Program di Android 13.

Il produttore cinese non ha detto quando sarà disponibile per il download la prima versione beta, ma l’azienda ha chiarito che il programma di test dovrebbe svolgersi solo in India.

Xiaomi ha anche chiarito che Android 13 Developer Preview deve essere installato con il metodo Fastboot flash.

Per accedere alla modalità di avvio rapido, gli utenti devono spegnere il dispositivo e premere contemporaneamente il pulsante di riduzione del volume e il pulsante di accensione per 4-5 secondi.

Inoltre, il brand consiglia anche agli utenti di eseguire il backup di tutti i propri dati prima di procedere all’installazione di Android 13.

Questo perché il software è ancora instabile e la quantità di bug può far sì che molte persone finiscano per passare alla versione 12 del sistema operativo.

Xiaomi ha anche affermato che l’intera procedura per accedere ad Android 13 deve essere eseguita con molta attenzione e che l’utente deve avere sufficienti conoscenze tecniche per risolvere eventuali problemi. Inoltre, il brand declina ogni responsabilità per errori nella procedura e chiarisce che l’utente si assume tutti i rischi.

Restate sintonizzati sui nostri canali ed appena avremo nuovi aggiornamenti in merito posteremo un nuovo articolo per tenervi sempre aggiornati su ciò che accade nel mondo tech.