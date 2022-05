OPPO ha annunciato che il suo flagship Find X5 Pro sarà uno dei primi dispositivi a ricevere il nuovo aggiornamento Android 13 Beta 1 di Google. Nell’attesa, OPPO metterà a disposizione degli sviluppatori un’anteprima di ColorOS basata su Android 13 Beta 1 per mettere a punto tutte le nuove funzionalità.

Android 13 si concentra maggiormente sulla privacy e sulla sicurezza, fornendo al contempo nuove API per aiutare gli sviluppatori a creare applicazioni migliori. Offre una serie di aggiornamenti, tra cui funzioni per la privacy, un nuovo strumento di selezione delle foto, API per le icone delle app a tema, il posizionamento dei tile per le impostazioni rapide e il supporto per la lingua delle app, oltre a funzionalità come l’audio Bluetooth LE e il MIDI 2.0 su USB. La Beta 1 aggiunge inoltre nuove autorizzazioni per un accesso più granulare ai file multimediali, API di routing audio migliorate e altro ancora.

Android 13 Beta 1 sarà disponibile per Find X5 Pro, l’ultimo flagship di OPPO rilasciato a febbraio 2022. Find X5 Pro è dotato del primo NPU (Neural Processing Unit) per l’imaging all’avanguardia proprietario, MariSilicon X, e del sistema a doppia fotocamera IMX766, che offre un’esperienza di imaging senza precedenti. Grazie a prestazioni impareggiabili, alla connettività 5G ultraveloce e all’incredibile tecnologia SUPERVOOC per la ricarica rapida da 80W, Find X5 Pro è progettato per offrire agli utenti di tutto il mondo prestazioni mai viste prima.

Gli sviluppatori possono scaricare e provare la versione di ColorOS basata su Android 13 Beta 1 a questo link. Inoltre, gli utenti di Find X5 Pro saranno tra i primi a godere della nuova versione di ColorOS basata su Android 13 non appena verrà resa disponibile a tutti.