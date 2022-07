Il Nothing Phone (1) recentemente rilasciato è tornato sotto i riflettori questo sabato dopo che alcuni utenti si sono lamentati di un secondo problema con lo smartphone. Secondo quanto riferito, il dispositivo ha un difetto che fa apparire delle macchie di umidità sul retro trasparente.

I reclami sono iniziati ad apparire sui social media dopo che diversi utenti hanno segnalato problemi con il display e la macchia di umidità inizia a formarsi quando l’utente fa un uso prolungato di Nothing Phone (1).

Nell’esempio seguente, l’utente ha affermato che questo punto è apparso dopo aver trascorso alcuni minuti a registrare video con la fotocamera posteriore.

Nothing non ha ancora commentato il problema del nuovo smartphone, ma tutto indica che il riscaldamento del Nothing Phone (1) potrebbe essere correlato all’aspetto della macchia di umidità.

Nel corso dei prossimi giorni e settimane vedremo ulteriori dettagli, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni in merito o altre notizie provenienti dal mondo detta tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.