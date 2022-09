Nintendo ha già dichiarato che non dovrebbe portare una nuova console quest’anno e manterrà il suo focus su Nintendo Switch. In questo modo si può concludere che un possibile nuovo prodotto del brand dovrebbe arrivare a partire dal 2023. In questo caso sono diversi i dettagli sulla voce che stanno emergendo in merito all’hardware videoludico del produttore.

Le informazioni che ora sono apparse provengono dalla stessa NVIDIA, che ha fornito il chip per la produzione dell’attuale console di Big N. Questa volta, la CPU che dovrebbe integrare il nuovo Nintendo Switch dovrebbe essere la Tegra239, una variante della Tegra234 Orin, che è stata anche al centro di alcune indiscrezioni.

Questo processore sarà composto da 8 core Cortex-A78/AE/C, il che significa un salto dall’attuale quad-core che equipaggia l’ibrido. Tuttavia, le frequenze operative non sono state ancora divulgate, sebbene siano sufficienti a garantire una performance in grado di mantenere i 60 fps nei giochi.

La parte grafica, a sua volta, non ha avuto ancora molti dettagli svelati, tuttavia c’è già stata la conferma che la GPU della nuova console supporterà le tecnologie NVIDIA. Cioè, i fan possono aspettarsi il supporto DLSS 2.2 e il ray tracing nei giochi rilasciati per il prodotto Big N.

Rispetto al Tegra234 Orin, il chip 239 non dovrebbe avere le stesse prestazioni, rimanendo un po’ al di sotto del modello. Tuttavia, dovrebbe essere dotato di qualcosa di vicino a 2 o 3 Teraflops e di core CUDA che dovrebbero essere compresi tra 1.024 e 1.526. In breve, le prestazioni del dispositivo potrebbero collocarsi a metà strada tra la PS4 e la PS4 Pro.

Nel corso delle prossime settimane avremo ulteriori dettagli, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo detta tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.