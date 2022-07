Fotocamera da 200 MP?! Il Motorola Moto X30 Pro potrebbe avere un sensore da 1/1,22 pollici.

Il Motorola Moto X30 Pro ha impressionato molti con oltre 1 milione di punti AnTuTu e lunghezze focali pianificate. Lo Xiaomi 12S Ultra recentemente annunciato ha rubato i riflettori in termini di fotocamere, in quanto ha il sensore più grande visto sino ad oggi su uno smartphone top di gamma (solo 1 pollice). Ma Lenovo non vuole restare indietro: secondo Chen Jin, general manager dell’azienda, il Moto X30 Pro avrà un sensore da 1/1.22” di Samsung.

Tale misura ci porta a credere che il nuovo telefono top di gamma di Motorola sarà dotato del sensore Samsung ISOCELL HP1 da 200 MP, lanciato ufficialmente a settembre dello scorso anno. Finora il potente componente non è stato utilizzato – nemmeno nella linea Galaxy S22 – nonostante Samsung abbia rilasciato contenuti promozionali sulle sue caratteristiche.

I dettagli sul Moto X30 Pro sono ancora scarsi, ma dovrebbe debuttare entro la fine del mese di luglio. Date le recenti informazioni, questo modello dovrebbe essere il primo smartphone con una fotocamera principale da 200 MP. Anche Xiaomi sta preparando la sua mossa con questa nuova tecnologia Leica.

Lo smartphone premium sarà probabilmente alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, un display OLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida a 125 W.

Nelle prossime settimane conosceremo ulteriori dettagli, quindi restate sintonizzati sulle nostre frequenze ed appena avremo nuove informazioni in merito al Motorola Moto X30 Pro o altre news provenienti dal mondo della tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi informati.

Quali sono le tue aspettative per il Moto X30 Pro? Raccontalo nei commenti!