Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro e Xiaomi 12S Ultra vengono lanciati con Snapdragon 8 Plus Gen 1 e fotocamere Leica.

In un evento tenutosi questo lunedì 4 luglio, Xiaomi ha finalmente presentato al mondo la sua ultima scommessa sul mercato degli smartphone premium. Stiamo parlando della famiglia Xiaomi 12S .

La nuova generazione ha tre opzioni: 12S, 12S Pro e 12S Ultra . Sul palco dell’evento, il CEO e fondatore del produttore cinese, Lei Jun, ha sottolineato la partnership con Leica per rendere le fotocamere di punta ancora più potenti.

Tutti gli smartphone della linea hanno regolazioni Leica, sensori più potenti e una serie di modalità speciali nel software della fotocamera.

Inoltre, segnaliamo anche il fatto che gli smartphone sono i primi al mondo ad avere il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Vuoi saperne di più dettagli su ciascuno? Allora continua a leggere l’articolo.

Xiaomi 12S

A partire dallo smartphone standard, lo Xiaomi 12S arriva sul mercato con un design appariscente e buone specifiche. Ha un display AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Inoltre, il punch-hole centrale ospita anche la fotocamera frontale da 32 MP.

Sotto il cofano, lo smartphone è dotato del nuovo processore Snapdragon 8 Plus Gen 1 e funziona insieme alla RAM LPDDR5 e alla memoria interna UFS 3.1. Se necessario, l’utente può fare affidamento sulla risorsa RAM virtuale.

Ora, per quanto riguarda le fotocamere posteriori, la partnership di Xiaomi con Leica ha portato al 12S una configurazione ancora più potente. L’obiettivo principale è da 50 MP (Sony IMX 707) ed è accompagnato da un ultrawide da 13 MP e da un obiettivo macro da 5 MP.

Lo smartphone dispone di connessione 5G, WiFi dual-band, Bluetooth 5.2, lettore di impronte sotto il display, NFC e audio stereo. La batteria ha una capacità di 4.500 mAh e supporta la ricarica rapida di 67 W cablata, 50 W wireless e 10 W inversa. Il sistema operativo è Android 12 e con interfaccia proprietaria MIUI 13.

Specifiche tecniche Xiaomi 12S

Display AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione FHD+

Display con punch-hole e refresh rate di 120 Hz

Piattaforma Snapdragon 8 Plus Gen 1

8 GB o 12 GB di RAM

128 GB, 256 GB o 512 GB di memoria interna

Fotocamera frontale da 32 MP

Tre fotocamere posteriori: Obiettivo principale con sensore da 50 MP (Sony IMX 707) Obiettivo grandangolare con sensore da 13 MP Obiettivo telemacro con sensore da 5 MP

Connessione 5G, Bluetooth 5.2, NFC, audio stereo e lettore di impronte digitali

Batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W

Android 12 con interfaccia MIUI 13

Xiaomi 12S Pro

Lo Xiaomi 12S Pro è lo smartphone “intermedio” della gamma, in quanto riesce a mantenere alcune specifiche della variante standard, ma offre alcune importanti caratteristiche del modello Ultra.

Il display è un AMOLED da 6,73 pollici che ha una risoluzione 2K e supporta contenuti con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il più grande elemento di differenziazione di questo modello è la presenza del tasso adattivo grazie all’uso di un pannello LTPO.

Proprio come il fratello minore, abbiamo anche il chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 ed è allineato con la RAM LPDDR5 e lo storage UFS 3.1.

Sul set di fotocamere posteriori, Xiaomi 12S Pro ha tre sensori da 50 MP. Oltre al principale, anche l’ultrawide e il teleobiettivo offrono una buona qualità grazie alle regolazioni effettuate da Leica.

Lo smartphone dispone di connessione 5G, WiFi dual-band, Bluetooth 5.2, lettore di impronte sotto il display, NFC e audio stereo. Alimenta l’intero set, una batteria da 4.600 mAh con supporto per la ricarica rapida di 120 W cablata, 50 W wireless e 10 W inversa, mentre il sistema operativo è Android 12 con interfaccia proprietaria MIUI 13.

Specifiche tecniche Xiaomi 12S Pro

Schermo AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione 2K

Display LTPO con punch-hole e refresh rate fino a 120 Hz

Piattaforma Snapdragon 8 Plus Gen 1

8 GB o 12 GB di RAM

128 GB, 256 GB o 512 GB di memoria interna

Fotocamera frontale da 32 MP

Tre fotocamere posteriori: Obiettivo principale con sensore da 50 MP (Sony IMX707) Obiettivo grandangolare con sensore da 50 MP Teleobiettivo con sensore da 50 MP (zoom 2x)

Connessione 5G, Bluetooth 5.2, NFC, audio stereo e lettore di impronte digitali

Batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida da 120 W

Android 12 con interfaccia MIUI 13

Xiaomi 12S Ultra

Ultimo ma non meno importante, abbiamo lo Xiaomi 12S Ultra. Questo smartphone riunisce il meglio del catalogo del produttore cinese ed è stato progettato per fornire specifiche altamente potenti.

A cominciare dal design, si scontra totalmente con gli altri dispositivi della linea. Abbiamo qui un linguaggio visivo ancora più sorprendente, con il modulo della fotocamera circolare che è il punto forte dell’intero set.

Inoltre, il dispositivo è realizzato in materiale resistente e ha una finitura morbida. Il suo sistema di raffreddamento è stato adattato per offrire un raffreddamento di buona qualità, mentre sono presenti chip proprietari Surge P1 e G1 per la ricarica e le fotocamere.

Il display è un AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione 2K e refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Il pannello ha anche un punch-hole per ospitare la fotocamera frontale da 32 MP.

Per garantire la potente potenza di elaborazione, abbiamo il chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Può anche essere combinato con varie opzioni di RAM (LPDDR5) e storage (UFS 3.1).

Ora, per quanto riguarda le fotocamere posteriori, il sensore principale ha 50 MP ed è il primo ad avere 1 pollice (Sony IMX989). In altre parole, abbiamo qui il più grande sensore per fotocamera per smartphone sul mercato.

Anche gli altri obiettivi offrono una risoluzione di 50 MP e sono ultrawide e teleobiettivo, e hanno ancora una serie di funzioni software speciali sviluppate esclusivamente da Leica.

Lo smartphone dispone di connessione 5G, IP68, WiFi dual-band, Bluetooth 5.2, lettore di impronte sotto il display, NFC e audio stereo.

Xiaomi 12S Ultra ha una batteria da 4.860 mAh e supporta la ricarica rapida inversa da 67 W cablata, 50 W wireless e 10 W. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia proprietaria MIUI 13.

Specifiche tecniche Xiaomi 12 Ultra

Schermo AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione 2K

Display LTPO con punch-hole e refresh rate fino a 120 Hz

Piattaforma Snapdragon 8 Plus Gen 1

8 GB o 12 GB di RAM

128 GB, 256 GB o 512 GB di memoria interna

Fotocamera frontale da 32 MP

Tre fotocamere posteriori: Obiettivo principale con sensore da 50 MP (Sony IMX989) Obiettivo grandangolare con sensore da 50 MP Teleobiettivo con sensore da 50 MP (zoom 2x)

Connessione 5G, Bluetooth 5.2, NFC, suono stereo IP68 e lettore di impronte digitali

Batteria da 4.860 mAh con ricarica rapida da 67 W

Android 12 con interfaccia MIUI 13

Prezzo e disponibilità

Secondo il produttore, i nuovi Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra saranno venduti inizialmente in Cina. Controlla i prezzi di ogni modello:

Xiaomi 12S 8 GB + 128 GB – 3.999 Yuan (572 euro) 8 GB + 256 GB – 4.299 Yuan (615 euro) 12 GB + 256 GB – 4.699 Yuan (672 euro) 12 GB + 512 GB – 5.199 Yuan (744 euro)

Xiaomi 12S Pro 8 GB + 128 GB – 4.699 Yuan (672 euro) 8 GB + 256 GB – 4.999 Yuan (715 euro) 12 GB + 256 GB – 5.399 Yuan (773 euro) 12 GB + 512 GB – 5.899 Yuan (844 euro)

Xiaomi 12S Ultra 8 GB + 256 GB – 5.999 Yuan (858 euro) 12 GB + 256 GB – 6.499 Yuan (930 euro) 12 GB + 512 GB – 6.999 Yuan (1.001 euro)



