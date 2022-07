ASUS ha finalmente presentato al mondo la sua ultima scommessa sul mercato degli smartphone per gamer, ROG Phone 6 e 6 Pro. Con un design appariscente, già caratteristico di questa linea, i dispositivi arrivano sul mercato anche con un processore Snapdragon 8 Plus Gen 1 ed una serie di risorse e accessori pensati per il pubblico dei gamer.

Lanciati con un design che riesce a distinguersi e ad attirare i videogiocatori, i nuovi ASUS ROG Phone 6 e 6 Pro condividono lo stesso involucro. Nella parte anteriore abbiamo un display AMOLED da 6,78 pollici dai bordi non troppo spessi che incorpora la fotocamera da 12 MP nella parte superiore.

Il pannello è stato progettato da Samsung e supporta una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, mentre il campionamento del tocco arriva fino a 720 Hz, qualcosa di molto importante per coloro che amano passare ore a giocare.

Per proteggere questo schermo, abbiamo vetro Gorilla Glass Victus. Infine, il lettore di impronte digitali è incorporato nel display.

Per quanto si concentrino sul mondo del gaming, i nuovi ROG Phone 6 e 6 Pro sono dotati di buone fotocamere. Il sensore principale da 50 MP (Sony IMX 766) garantisce buone immagini grazie ad una serie di regolazioni effettuate dal produttore.

L’obiettivo ultrawide è da 13 MP e può scattare foto da angoli più ampi senza distorsioni, mentre il macro è da 5 MP e offre una risoluzione più elevata rispetto a quella di altri dispositivi della categoria.

Dispongono infine anche di una modalità notturna in grado di garantire buone foto in ambienti bui.

Nati per i gamer

Essendo uno smartphone per giocatori, il ROG Phone 6 deve offrire un buon feedback tattile e questo è garantito grazie al nuovo meccanismo di vibrazione, in quanto il motore lineare dell’asse x è ora più forte dell’80% e il suo dispendio energetico è stato ottimizzato.

Per giocare più a lungo ASUS ha perfezionato il sistema di raffreddamento della linea ROG Phone 6 con il nuovo GameCool. Con questo aggiornamento, il sistema di raffreddamento della CPU ora funziona a 360 gradi. Il meccanismo è inoltre dotato di una camera di vapore più ampia del 30% e di un foglio di grafite.

Un altro punto forte è sul retro del ROG Phone 6 Pro, poiché l’utente può contare su un piccolo display PMOLED che serve per mostrare grafica, animazioni speciali, rispondere alle chiamate, visualizzare le notifiche e persino avviare un gioco.

Gli smartphone sono persino dotati di pulsanti a ultrasuoni, che l’utente può personalizzare e utilizzare, ad esempio, come trigger in un gioco.

Con l’AeroActive Cooler 6 si ottengono quattro pulsanti fisici extra. Questo garantisce fino a diciotto input tattili.

Specifiche tecniche

Dotati di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, i nuovi ROG Phone 6 e 6 Pro offrono RAM LPDDR5 e memoria interna UFS 3.1. Gli smartphone dispongono di connessione dual-SIM 5G, WiFi dual-band, Bluetooth 5.2, NFC per pagamenti contactless, audio stereo e certificazione IPX4.

Per garantire una buona autonomia, c’è una doppia batteria da 3.000 mAh per un totale di 6.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 65 W, mentre il sistema operativo è Android 12.

ASUS ROG Phone 6

Display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione FHD+

Display con frequenza di aggiornamento di 165 Hz e campionamento del tocco di 720 Hz

Logo posteriore illuminato (RGB)

Piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

GPU Adreno 730

Fino a 16 GB di RAM

Fino a 512 GB di memoria interna

Fotocamera frontale da 12 MP (Sony IMX663)

Tre fotocamere posteriori Obiettivo principale con sensore da 50 MP (Sony IMX766) Obiettivo ultrawide con sensore da 13 MP Obiettivo macro con sensore da 5 MP

Connessione 5G, WiFi dual-band, audio stereo, Bluetooth 5.2, NFC, Dual-SIM, IPX4

Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 65 W

Dimensioni: 173 x 77 x 10,3 mm

Android 12 con interfaccia proprietaria

ASUS ROG Phone 6 Pro

Display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione FHD+

Display con frequenza di aggiornamento di 165 Hz e campionamento del tocco di 720 Hz

Pannello posteriore PMOLED

Piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

GPU Adreno 730

Fino a 18 GB di RAM

Fino a 512 GB di memoria interna

Fotocamera frontale da 12 MP (Sony IMX663) Tre fotocamere posteriori Obiettivo principale con sensore da 50 MP (Sony IMX766) Obiettivo ultrawide con sensore da 13 MP Obiettivo macro con sensore da 5 MP

Connessione 5G, WiFi Dual-Band, Bluetooth 5.2, NFC, Dual-SIM, IPX4

Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 65 W

Dimensioni: 173 x 77 x 10,3 mm

Android 12 con interfaccia proprietaria

Accessori

Se lo desidera, l’utente può comunque collegare l’AeroActive Cooler 6 agli smartphone e godere di un’esperienza ancora più completa, in quanto garantisce una riduzione della temperatura del dispositivo fino a 25 gradi.

Inoltre, il dispositivo di raffreddamento ha una propria porta USB-C in modo che possa funzionare in modo indipendente e ha anche un logo illuminato.

Un altro accessorio già compatibile con gli smartphone è il ROG Kunai 3. Il gamepad consente all’utente di giocare utilizzando lo schermo del dispositivo o anche una TV esterna.

È anche compatibile con AeroActive Cooler 6 e funziona tramite Bluetooth.

Prezzo e disponibilità

I nuovi ASUS ROG Phone 6 e 6 Pro saranno disponibili sul mercato italiano da metà luglio nei colori bianco e nero ma è possibile effettuare il preordine tramite l’Eshop ufficiale di Asus ottenendo AeroActive Cooler 6 incluso. I prezzi in Italia sono i seguenti

ASUS ROG Phone 6 12 GB + 256 GB – € 1.099 – AeroActive Cooler 6 incluso 16 GB + 512 GB – € 1.199 – AeroActive Cooler 6 incluso

ASUS ROG Phone 6 Pro 18 GB + 512 GB – € 1.399 – AeroActive Cooler 6 incluso



L’AeroActive Cooler 6 avrà un prezzo al dettaglio di € 89,99, mentre il ROG Kunai 3 costa €119,99.

Altri accessori: