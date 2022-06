Lo stretto legame che ormai da diversi anni accompagna Canon Italia e Cortona On The Move, si rinnova e per l’edizione 2022 vede la partecipazione di Canon in qualità di partner culturale. Un ruolo nuovo che porta Canon a supportare Cortona On The Move festival internazionale di fotografia nel sostenere il patrimonio di imaging inteso come uno dei più potenti strumenti di racconto dell’era moderna. In quest’ottica, si inseriscono anche i workshop dei Canon Ambassador Paolo Verzone e Massimo Sestini.

Dal 14 luglio al 2 ottobre 2022, nella suggestiva cornice toscana, la mostra estesa sarà come sempre allestita tra le vie, i palazzi storici del centro fino alle sale della Fortezza del Girifalco che domina Cortona, regalando a tutti i visitatori una vista mozza fiato. A queste sedi storiche, nel 2022 si affianca la “Stazione C”, location suggestiva di fianco alla stazione ferroviaria di Camucia, frazione di Cortona.

La profonda connessione tra Canon, Cortona On The Move e la comunità fotografica si rinnova così anche quest’anno mettendo al centro della collaborazione il ruolo fondamentale della cultura, in linea con gli obiettivi di sostenibilità di Canon e la filosofia Kyosei – ovvero “Vivere e lavorare insieme per il bene comune” – che alimenta l’operato del brand. L’intento è supportare il patrimonio di imaging inteso come uno dei più preziosi mezzi di comunicazione dell’era moderna.

“Me, Myself and Eye” è il tema centrale dell’edizione 2022 di Cortona On The Move; tema che sottolinea il rapporto tra chi realizza una fotografia e lo sguardo che si rivolge alla stessa. In questo momento cruciale, in cui la fotografia è più presente che mai, assurta a linguaggio universale, prodotta, condivisa e consumata in maniera ossessiva, Cortona On The Move vuole riflettere su autorialità, punto di vista e legittimità. Su come soggetto e oggetto si intersecano, si scontrano e finiscono col coesistere.

Il sostegno da parte di Canon in qualità di partner culturale alla manifestazione si declina nella co-organizzazione di due workshop affidati alle autorevoli esperienze e conoscenze dei suoi Canon Ambassador:

16 e 17 luglio, il Canon Ambassador Paolo Verzone sarà il protagonista di un corso dal titolo “Aurora Borealis”: due giorni di intensa analisi visiva e concettuale dell’illuminazione applicata al ritratto e di esercizi pratici di shooting all’interno di una location della città con un approfondimento dei diversi metodi di illuminazione per offrire ai partecipanti l’occasione di utilizzare le varie fonti luminose (luce naturale/flash/luce continua). Il workshop è rivolto a fotografi professionisti e studenti.

16 e 17 luglio, sarà la volta del Canon Ambassador Massimo Sestini, con il corso dal titolo "Fotografare l'invisibile" grazie al quale i partecipanti avranno occasione di imparare a guardare attraverso la fotografia una realtà che non conoscono, comprendendo che la macchia fotografica è in grado di fissare istanti che alla nostra vista possono risultare impensabili.

Per scoprire il programma della COTM Summer School e le modalità di iscrizione ai corsi, consulta il sito: https://www.cortonaonthemove.com/summer-school/