WhatsApp introduce nuove funzioni nelle versioni beta per Android: gestione semplificata dei preferiti, condivisione file sicura con utenti vicini e reazioni veloci agli aggiornamenti di stato.

WhatsApp, la popolare piattaforma di messaggistica istantanea, continua a sviluppare attivamente il proprio servizio con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza sempre più ricca e funzionale. Nel recente aggiornamento, WhatsApp ha rilasciato tre nuove versioni beta per dispositivi Android: le versioni 2.24.9.19, 2.24.9.22 e 2.24.9.23, ciascuna introducendo delle novità interessanti.

Nella versione 2.24.9.19 beta, WhatsApp ha introdotto una funzione che permette di semplificare la gestione dei contatti preferiti. Gli utenti possono ora aggiungere, riordinare e rimuovere contatti e gruppi direttamente dalla scheda delle chiamate, rendendo più immediato l’accesso alle conversazioni più frequenti. La nuova opzione mira a rendere più rapido e intuitivo il processo di comunicazione quotidiana.

Passando alla versione 2.24.9.22 beta, troviamo una nuova funzionalità che facilita la condivisione di file con dispositivi nelle vicinanze. L’aggiornamento migliora notevolmente la trasmissione di foto, video, documenti e altri file, garantendo al contempo un elevato livello di privacy e sicurezza grazie alla crittografia end-to-end. Gli utenti possono gestire questa opzione attraverso una nuova sezione nelle impostazioni dell’app, che permette di rilevare e connettersi a dispositivi vicini solo dopo il consenso reciproco, assicurando che entrambe le parti siano consapevoli della condivisione.

Infine, la versione 2.24.9.23 beta rivela che WhatsApp sta lavorando per introdurre la possibilità di rispondere rapidamente agli aggiornamenti di stato con una reazione. Queste reazioni, visibili solo nella schermata di stato e non nelle conversazioni, sono pensate per mantenere l’interfaccia utente pulita e priva di distrazioni inutili.

Nonostante queste anticipazioni, al momento non sono disponibili dettagli definitivi su quando queste funzionalità verranno rilasciate per tutti gli utenti. Tuttavia, la continua innovazione e l’attenzione di WhatsApp verso il miglioramento delle sue funzioni indicano un impegno costante nel rispondere alle esigenze dei suoi milioni di utenti in tutto il mondo.