Tim Cook, CEO di Apple, ha espresso la volontà di valutare la produzione di iPhone e altri dispositivi in Indonesia. La mossa potrebbe rafforzare la presenza di Apple nel sud-est asiatico e sfruttare il mercato emergente della regione.

Negli ultimi anni, Apple ha iniziato a diversificare la produzione dei suoi dispositivi, tra cui iPhone, iPad, MacBook e AirPods, spostandola dalla Cina a India e Vietnam. Questo cambiamento cerca di ridurre i rischi geopolitici legati alle tensioni crescenti con gli Stati Uniti. Recentemente, l’azienda ha mostrato interesse anche per l’Indonesia, come confermato da Tim Cook, CEO di Apple, durante una visita nel Paese per l’inaugurazione della quarta Apple Developer Academy.

In un incontro con i giornalisti a Giacarta, al fianco del presidente indonesiano Joko Widodo, Cook ha esplorato la possibilità di produrre dispositivi localmente. Ha dichiarato: “Abbiamo visto più volte che una riga di codice può cambiare il mondo, e in Indonesia stiamo investendo nella creatività e nelle competenze di persone determinate a dimostrarlo. Siamo entusiasti della crescente comunità di sviluppatori in Indonesia e non vediamo l’ora di investire nel successo di un numero ancora maggiore di coder con la nostra quarta accademia nel Paese”.

La potenziale espansione produttiva in Indonesia è parte di una serie di visite di Cook in India e Vietnam, dove ha rafforzato i legami con fornitori, sviluppatori di app e studenti. La produzione in Indonesia potrebbe offrire ad Apple l’opportunità di sfruttare il mercato emergente del sud-est asiatico, che conta oltre 650 milioni di consumatori.

Il presidente Joko Widodo, noto come Jokowi, è attivamente impegnato nell’attrarre catene di approvvigionamento manifatturiero nella maggiore economia del sud-est asiatico, al fine di stimolare la crescita. L’Indonesia ha già attratto significativi investimenti da importanti aziende automobilistiche come Hyundai e BYD, e recentemente Jokowi ha incontrato Elon Musk, CEO di Tesla, e si prepara a incontrare Satya Nadella, CEO di Microsoft, alla fine di aprile.

Durante la visita di Cook è stata inaugurata una nuova Apple Developer Academy a Bali, che fa parte di un’iniziativa più ampia per promuovere lo sviluppo di componenti e software locali per smartphone e altri dispositivi. Il ministro delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Budi Arie Setiadi, presente all’evento, ha rivelato che Apple ha investito circa 1,6 trilioni di rupie (circa 99 milioni di dollari) nelle quattro accademie stabilite in Indonesia.