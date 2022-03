Google I/O 2022 tornerà nuovamente un evento in presenza anche se limitato, vedremo tante novità del colosso dei motori di ricerca e Android 13…

In un post condiviso tramite il suo Twitter ufficiale, il CEO di Google Sundar Pichai ha confermato la data della prossima grande conferenza del gigante della ricerca. Secondo l’esecutivo, l’I/O di Google di quest’anno si svolgerà l’11 e il 12 maggio .

L’evento deve essere trasmesso in tutto il mondo e l’opzione di persona sarà comunque limitata a poche persone per mantenere la cautela in relazione al Covid-19.

“L’evento di quest’anno sarà limitato a poche persone, ma è completamente gratuito e aperto a tutti virtualmente“, ha detto il portavoce di Google Alex Garcia-Kummert.

Tra le principali novità che possiamo aspettarci, avremo sicuramente una dimostrazione di Android 13 nel mondo reale, oltre a una maggiore enfasi sulle sue caratteristiche principali.

Per ora Google non ha ancora diffuso la scaletta della conferenza, ma sappiamo che la prima giornata è solitamente scandita da diverse novità per il grande pubblico. Quindi, l’aspettativa più grande rimane la conferenza di Sundar Pichai.

Un esempio è che nel 2021 Google ha approfittato dell’apertura dell’evento per mostrare le novità di Android 12 e annunciare la fusione del suo Wear OS con il Tizen di Samsung nel campo degli smartwatch.

Se vuoi accedere a tutte le novità di Google I/O 2022, è ora aperta la registrazione sul sito ufficiale del colosso della ricerca. La pagina ufficiale la trovi qui.

La registrazione a Google I/O 2022 ti consente di salvare e visualizzare i contenuti che sono importanti per te. Al momento della registrazione, potrai anche creare un profilo sviluppatore per ottenere il massimo dalla tua esperienza digitale. Inoltre, riceverai e-mail (non spam) per tenerti aggiornato su Google I/O, eventi per sviluppatori e altre notizie rilevanti. Restate sintonizzati sulle nostre e vi aggiorneremo su tutto quello che riguarda Google I/O 2022.