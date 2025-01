Ormai siamo abituati alle tante novità che WhatsApp sta introducendo e con il passare del tempo l’app di messaggistica prende esempio dalla piattaforma di social network Facebook. Infatti in questo nuova versione beta dell’app permette agli amministratori dei gruppi di gestire le iscrizioni.

WhatsApp ha rilasciato una nuova funzione nella versione beta per Android che aumenta il numero di funzioni di controllo degli amministratori nei gruppi del social network. Come scoperto da WABetaInfo, portale web specializzato nell’app di messaggistica Meta, questa novità arriva dalla versione 2.23.6.9 raggiungendo solo gli iscritti al canale di test.

Secondo gli screenshot, la funzione in questione è l’opzione “approva nuovi membri”, molto simile a quella che troviamo nei gruppi di Facebook. In breve, quando la funzione è abilitata richiede che un moderatore approvi manualmente i nuovi partecipanti anche con il link diretto, aumentando così la sicurezza e la privacy.

Come su Facebook, l’amministratore può approvare o rifiutare la richiesta dell’utente di unirsi al gruppo, una funzione che dovrebbe essere eccezionalmente utile dopo l’arrivo della sezione Community. Questo strumento di controllo è stato rilasciato nell’ultima versione di WhatsApp beta, tuttavia non sappiamo ancora quando arriverà nel canale stabile.

Ad ogni modo, considerando i precedenti dello sviluppatore, si prevede che la nuova funzione arriverà per tutti gli utenti nelle prossime settimane, ma non sappiamo ancora quando. Non ci sono informazioni sulla disponibilità sul sistema operativo iOS, quindi è possibile che l’opzione di controllo arrivi inizialmente per Android.

Nel corso dei prossimi giorni avremo ulteriori dettagli da parte di Meta sulle novità appena riportate nell’articolo, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo della tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.

Cosa ne pensate della nuova funzione WhatsApp? Raccontaci tutto nei commenti qui sotto.