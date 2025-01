Google è pronta a presentare la serie Pixel 8 e Pixel Watch 2 a New York City. Ecco cosa possiamo aspettarci dal prossimo evento Made by Google.

Sembra che sia finalmente arrivato il momento per Google di risplendere nel panorama dei giganti della tecnologia. Con l’autunno in pieno svolgimento, il gigante dei motori di ricerca si sta preparando per il suo attesissimo evento hardware. In programma a New York City, l’evento Made by Google è destinato a mostrare al mondo intero ciò che Google ha in serbo per i suoi affezionati fan e nuovi utenti.

Il 4 ottobre, alle 16:00, gli appassionati di tecnologia di tutto il mondo si sintonizzeranno su un livestream per essere tra i primi a mettere gli occhi sulle novità di Google. Per coloro che non potranno assistere all’evento in diretta, non temete: è garantita una copertura completa dell’evento!

Nell’anticipazione dell’evento, non c’è molto da indovinare: il Pixel 8, il Pixel 8 Pro e il Pixel Watch 2 hanno dominato la scena mediatica con immagini, video promozionali e una marea di leak. Google ha già messo in mostra i nuovi dispositivi, creando aspettative elevatissime.

Tra le dichiarazioni più interessanti, Google ha promesso che questi nuovi telefoni Pixel saranno dotati delle “fotocamere Pixel più avanzate di sempre” e saranno potenziati dalla potenza dell’intelligenza artificiale di Google, garantendo prestazioni più rapide e fluenti. La rumorosfera tecnologica suggerisce che avremo a che fare con display ad alta frequenza di aggiornamento, fino a 120Hz, e un potente chipset Tensor G3. Ma la notizia che potrebbe colpire di più i fan del brand è il possibile aumento di prezzo del Pixel 8, che dovrebbe costare 799 euro, con un incremento di 150 euro rispetto al predecessore Pixel 7.

Quando si tratta del Pixel Watch 2, i rumors suggeriscono una resistenza superiore all’acqua e alla polvere, oltre a un’attenzione particolare alla durata della batteria, potenziata sia in termini di capacità che di efficienza del processore. Una chicca interessante per i consumatori potrebbe essere l’offerta di un Pixel Watch 2 gratuito per chi preordina un Pixel 8 Pro.

Oltre ai dispositivi hardware, ci aspettiamo che Google dedichi una parte considerevole del suo evento alle innovazioni nell’intelligenza artificiale. Con l’avvento di potenti IA come ChatGPT e altre tecnologie, Google potrebbe avere alcune sorprese in serbo per i suoi utenti.