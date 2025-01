Kobo si distingue come leader nella produzione di e-reader ecocompatibili, utilizzando plastica riciclata e compensando le emissioni di carbonio. Inoltre, l’azienda collabora con iFixit per offrire ai clienti la possibilità di riparare autonomamente i propri dispositivi.

Potrebbe non essere evidente a tutti, ma Kobo si è posizionata come una delle aziende più rispettose dell’ambiente nel settore degli e-reader. La compagnia canadese non solo utilizza l’85% di plastica riciclata nella produzione dei suoi dispositivi, ma compensa anche le emissioni di carbonio delle spedizioni tramite il Great Bear Forest Carbon Project. I suoi ultimi tre dispositivi evidenziano questo impegno, presentando imballaggi realizzati interamente con materiali riciclati.

Oltre a fare del bene al pianeta, Kobo offre anche vantaggi importanti ai suoi clienti grazie a una collaborazione con iFixit. Questo permette ai consumatori di riparare autonomamente componenti comuni dei loro eReader. Sebbene i dettagli specifici rimangano da confermare, l’annuncio segnala una promettente direzione verso la sostenibilità e l’autonomia dei consumatori nell’ambito della manutenzione dei propri dispositivi.

Questo orientamento verso la riparabilità non è un fenomeno isolato nel mondo tecnologico. Grandi aziende come Google e Samsung hanno recentemente esteso la durata del supporto software per i loro dispositivi, promettendo aggiornamenti per sette anni. Tali politiche aumentano la longevità dei dispositivi e sono anche un segnale che le aziende stanno prendendo seriamente gli appelli dei consumatori per prodotti più sostenibili e facilmente riparabili.

Kobo segue le orme di Fairphone, un pioniere nella produzione di smartphone sostenibili. Fairphone ha stabilito un precedente offrendo aggiornamenti regolari per il suo modello Fairphone 3 fino al 2026, enfatizzando un impegno a lungo termine verso la sostenibilità.

Con la crescente attenzione verso la riduzione dei rifiuti elettronici e la promozione di pratiche più sostenibili, il ruolo di piattaforme come iFixit diventa sempre più centrale. iFixit non solo offre guide dettagliate per la riparazione di una vasta gamma di prodotti elettronici, ma fornisce anche gli strumenti necessari per completare queste riparazioni, facilitando così un approccio più ecologico al consumo tecnologico.