Zoom potrebbe avere l’ambizione di espandere la propria attività oltre le videochiamate. Secondo The Information, l’azienda ha dedicato gran parte degli ultimi due anni allo sviluppo dei propri client di posta elettronica e calendario. Conosciuti internamente come Zmail e Zcal, Zoom potrebbe annunciare le applicazioni alla conferenza annuale Zoomtopia che si terrà a novembre.

Probabilmente vi starete chiedendo: il mondo ha bisogno di un’altra suite di produttività? Guardando la situazione dal punto di vista di Zoom, The Information suggerisce che l’azienda potrebbe considerare le app come essenziali per la sua sopravvivenza. A prima vista, Zoom sta facendo meglio della maggior parte delle aziende, avendo recentemente registrato un fatturato trimestrale di 1,1 miliardi di dollari. Ma al di sotto di questi risultati, l’azienda ha visto la crescita rallentare e il prezzo delle sue azioni scendere ai livelli precedenti alla pandemia.

Inoltre, si trova nella stessa situazione che molte aziende che competono con Google e Microsoft hanno dovuto affrontare di recente. Un punto debole significativo di Zoom è che molte aziende utilizzano l’applicazione insieme a Workspace e Office 365. Si tratta di suite complete in grado di coprire tutti gli aspetti della vita aziendale. Si tratta di suite complete che possono coprire la maggior parte delle esigenze di produttività di un’azienda. In un mercato in cui le aziende cercano costantemente di ridurre i costi, questa non è una buona posizione. Allo stesso tempo, è difficile capire come i client di posta elettronica e calendario possano aiutare Zoom a battere i suoi concorrenti quando Google e Microsoft hanno passato anni a perfezionare Gmail e Outlook e questi prodotti dominano il mercato.

Nel corso delle prossime settimane avremo ulteriori dettagli, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo detta tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.