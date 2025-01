Secondo WABetaInfo, non è più necessario scaricare e utilizzare una tastiera diversa per inviare queste 21 emoji dall’ultimo Unicode 15.0, poichè ora possono essere inviati direttamente dalla tastiera ufficiale di WhatsApp.

WhatsApp è in circolazione da un po’ di tempo e continua a classificarsi tra le migliori app di messaggistica e social in circolazione. Il set di funzioni della piattaforma di proprietà di Meta si sta espandendo rapidamente, con il discreto successo delle Community e l’imminente rilascio di Newletter. Ora stiamo ricevendo informazioni su alcune nuove emoji che compaiono nella versione 2.23.5.13 di WhatsApp beta per Android. Abbiamo appreso per la prima volta dell’arrivo di questa funzione a dicembre. Tuttavia, la visibilità può variare da persona a persona, con WABetaInfo che ha notato che le nuove emoji sono visibili per alcuni tester che eseguono la precedente beta 2.23.5.12. Se disponibili, gli utenti dovrebbero essere in grado di accedere alle nuove emoji direttamente dalla tastiera di WhatsApp. Le 21 nuove emoji fanno parte della specifica Unicode 15.0, rilasciata a settembre.

Il lancio del nuovo set di emoji direttamente all’interno di WhatsApp pone fine al ricorso degli utenti a tastiere alternative per raggiungere lo stesso obiettivo. Il cluster è ancora visibile solo a chi è iscritto alla versione beta dell’app, ma il suo arrivo sul canale stabile non dovrebbe essere lontano. Se siete iscritti al programma beta di Google Play per WhatsApp, è probabile che le 21 nuove emoji siano già apparse per voi.

I manutentori dei sistemi operativi sono tenuti a supportare i simboli Unicode assicurandosi di avere i progetti per loro quando vengono richiesti. Anche alcune app, tra cui Facebook, Twitter e WhatsApp, progettano le proprie emoji conformi a Unicode per assicurarsi che i loro utenti siano in grado di utilizzare i nuovi simboli tra loro, indipendentemente dagli aggiornamenti del software. Tuttavia, poiché le app e i sistemi operativi si aggiornano tutti in tempi diversi, è inevitabile che ci sia un divario in cui alcuni telefoni potrebbero supportare i nuovi simboli prima di quanto facciano le app: una nuova emoji che appare per un dispositivo su un’app potrebbe non apparire su un altro dispositivo che utilizza la stessa app. Ahimè, è così che vanno le cose in un’economia di mercato del software. Aspettiamoci una replica per l’aggiornamento minore Unicode 15.1 di quest’anno.

Nel frattempo, siamo venuti a conoscenza di un’altra funzione di WhatsApp che sta per essere introdotta nell’app: l’autodistruzione delle chat di gruppo. Avvistata su entrambe le versioni iOS e Android dell’app, questa funzione funzionerebbe fondamentalmente come una serie di opzioni di autodistruzione già disponibili, ma si applicherebbe a un intero gruppo. Gli screenshot hanno rivelato che si chiamerà “gruppi in scadenza” e sarà accessibile dalle impostazioni del gruppo.