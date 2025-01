La popolare casa di sviluppo video ludica sposta il suo focus su Ubisoft Connect, con i giocatori PC che si trovano a dover navigare in acque tumultuose.

Il mondo dei videogiochi è noto per la sua continua evoluzione e la sua spietata competitività, con aziende che si affannano per guadagnare terreno in un campo sempre più affollato. In questo contesto in continua mutazione, Ubisoft, una delle case di sviluppo più influenti dell’industria videoludica, sta causando scalpore tra la community dei giocatori PC.

Il modo in cui Ubisoft ha gestito le sue recenti uscite per PC ha infatti suscitato non poche polemiche. La società ha temporaneamente cessato di pubblicare titoli su Steam, il popolare servizio di distribuzione digitale, scegliendo invece di rendere i suoi giochi disponibili esclusivamente attraverso l’Epic Games Store e la sua piattaforma proprietaria, Ubisoft Connect.

Questa mossa ha avuto un impatto significativo su una nicchia di giocatori fedeli a Steam, ma la controversia non si è fermata qui. Nonostante la ripresa della collaborazione con Steam, Ubisoft sembra ora pronta a imporre ulteriori restrizioni per le sue prossime uscite.

La prossima grande uscita di Massive Entertainment, “Star Wars Outlaws”, sembra destinata a diventare un’esclusiva di Ubisoft Connect su PC al suo lancio nel 2024. L’Epic Games Store e, ovviamente, Steam non sono stati menzionati come piattaforme di destinazione sul sito web ufficiale del gioco.

Da notare, la stessa politica sembra applicata anche per “Avatar: Frontiers of Pandora”, l’attesissimo titolo d’azione e avventura open-world sviluppato da Massive Entertainment. Anche in questo caso, la pagina del gioco menziona solo Ubisoft Connect come piattaforma per PC.

La domanda che ora sorge spontanea è: Ubisoft sta pianificando di abolire completamente le pubblicazioni sull’Epic Games Store? Non possiamo ancora dirlo con certezza. Tuttavia, è interessante notare come la pagina del prossimo “Assassin’s Creed Mirage” e quella di “The Crew Motorfest”, entrambi in uscita quest’anno, menzionano esplicitamente l’Epic Games Store come piattaforma di lancio.

Con “Avatar: Frontiers of Pandora” in arrivo il 7 dicembre per PS5, Xbox Series X/S e PC, e “Star Wars Outlaws” previsto per le stesse piattaforme nel 2024, solo il tempo dirà quali saranno le conseguenze delle scelte di Ubisoft. Una cosa è certa: la decisione del gigante francese dei videogiochi sta generando un clima di incertezza che potrebbe avere ripercussioni importanti sul panorama dei videogiochi per PC.