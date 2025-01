YouTube sta estendendo la funzione Premium a 1080p ad alto bitrate, finora esclusiva dei dispositivi Apple, ad Android.

YouTube riceve frequenti aggiornamenti delle funzionalità e novità. Dall’inizio di quest’anno la piattaforma di streaming video più grande al mondo ha sperimentato una nuova opzione con risoluzione 1080p ad alto bitrate. Ora la nuova opzione è disponibile per i test per un pubblico molto più ampio.

Abbiamo visto per la prima volta YouTube testare un’impostazione di qualità di riproduzione per il bitrate elevato a 1080p a febbraio. Pensata solo per gli abbonati a YouTube Premium, l’opzione era inizialmente limitata agli utenti di iPhone e Apple TV. Mantenendo l’esclusività Apple, l’opzione ad alto bitrate è stata introdotta ad aprile. Google aveva chiarito che la funzionalità sarebbe arrivata anche su Android e sul web e quel momento sembra essere arrivato, dato che alcuni utenti iniziano ad individuarla sulle piattaforme Android.

Un utente di Twitter ha visto comparire l’opzione bitrate Premium a 1080p sull’app per Android, mentre un altro ha condiviso su Reddit la stessa scoperta sull’app per Android TV. Questo suggerisce appunto che Google sta espandendo i test sulle piattaforme Android prima del lancio ufficiale della funzione. In alcuni casi è possibile vederla anche sul sito web di YouTube.

Questa nuova opzione per lo streaming Premium a 1080p non significa che la vecchia qualità a 1080p disponibile per gli altri utenti sia peggiore. YouTube ha semplicemente introdotto una nuova opzione per gli abbonati Premium senza modificare le impostazioni di qualità del livello gratuito. Se non siete abbonati, potete vedere ugualmente l’opzione sul web, ma nel momento in cui tenterete di attivarla verrete reindirizzati alla pagina degli abbonamenti a YouTube Premium.

Oltre a questa inclusione per la piattaforma principale di YouTube, Google ha apportato modifiche al lato dello streaming musicale con YouTube Music che ora sul web ha un’interfaccia utente completamente nuova.