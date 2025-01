Presentata la tastiera wireless Logitech Signature Slim K950 e la Signature Slim Combo (tastiera e mouse) per un’esperienza di digitazione fluida e silenziosa. Design elegante, personalizzazione avanzata e compatibilità con più dispositivi per ottimizzare il tuo lavoro e la tua vita quotidiana.

Logitech ha annunciato la sua ultima innovazione nel mondo delle periferiche: la tastiera wireless Signature Slim K950 e il set Signature Slim Combo MK950, che include anche il mouse wireless Signature Plus M750. I nuovi prodotti, disponibili sia nella versione standard che in quella for Business, sono pensati per chi cerca una soluzione che unisca stile, funzionalità e responsabilità ambientale nel proprio spazio di lavoro, sia esso a casa o in ufficio.

La Signature Slim Combo si distingue per il suo design elegante e la sua funzionalità superiore rispetto alle tradizionali tastiere entry-level. Disponibile nei colori Graphite e Off-White, questo set è ideale per gli utenti che desiderano una scrivania ordinata e stilisticamente coerente, senza sacrificare le prestazioni.

Uno degli aspetti più innovativi della Signature Slim K950 è la sua capacità di connettersi a tre dispositivi contemporaneamente, consentendo agli utenti di passare da uno all’altro con un semplice tocco. Questa caratteristica, insieme alla silenziosità dei tasti e del mouse e alla precisione dello scorrimento con SmartWheel, eleva la produttività e mantiene alta la concentrazione.

La tastiera Signature Slim K950 offre un’esperienza di digitazione reattiva e confortevole, con un design sottile che non rinuncia alla robustezza. Gli utenti possono personalizzare l’uso di tastiera e mouse attraverso l’app Logi Options+ App, arricchendo l’esperienza d’uso con scorciatoie e azioni intelligenti per automatizzare compiti ripetitivi.

Per i team IT, la Signature Slim Combo for Business rappresenta la soluzione ideale per dotare la forza lavoro di strumenti performanti e sicuri. Il kit, disponibile solo in colore Grafite, utilizza la tecnologia wireless Logi Bolt per garantire connessioni affidabili anche in ambienti affollati. La compatibilità con Windows, macOS, Chrome OS e altri sistemi operativi importanti rende queste periferiche versatili e adatte a ogni esigenza professionale.

L’approccio alla sostenibilità è un aspetto fondamentale per Logitech, che ha progettato la tastiera Signature Slim K950 e il kit Signature Slim Combo come prodotti carbon neutral. Gli imballaggi provengono da foreste certificate FSC, mentre le parti in plastica includono materiale riciclato post-consumo, contribuendo significativamente alla riduzione dell’impatto ambientale.

Prezzi e disponibilità

La tastiera wireless Signature Slim K950 e la versione Combo sono disponibili per l’acquisto sullo store ufficiale Logitech e presso rivenditori specializzati a 94,99 € per la sola tastiera e 129 € per il set tastiera e mouse. La versione for Business è proposta a 89,99 € per la tastiera e 119 € per il combo, offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo per la distribuzione su larga scala.

