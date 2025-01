Le nuove tecnologie di LG offrono nuove esperienze nella smart home, nella mobilità e in ambienti commerciali, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e all’integrazione dell’IA.

LG Electronics ha lasciato il segno al CES 2024 di Las Vegas con la presentazione delle sue nuove Smart Life Solutions che mirano a migliorare la vita quotidiana in casa, nella mobilità e negli ambienti commerciali. Sotto il tema “Reinvent your future”, LG ha messo in mostra una serie di tecnologie innovative, tra cui il nuovo TV trasparente wireless LG SIGNATURE OLED T, soluzioni per la smart home con intelligenza artificiale (IA), Internet of Things (IoT), tecnologie di comunicazione e soluzioni per la mobilità Alpha-able.

Il fulcro dello stand LG è stato il LG SIGNATURE OLED T, il primo televisore 4K al mondo trasparente e wireless. I visitatori sono stati accolti da un’installazione realizzata con 15 TV OLED T da 77” che mostrano immagini con neri perfetti e colori vibranti. La trasmissione wireless e la trasparenza degli schermi offrono un design quasi sospeso, che si integra perfettamente con qualunque stile di arredamento.

L’area espositiva dedicata alla smart home ha evidenziato l’impatto dell’IA. Qui, LG ha dimostrato come la smart home con IA utilizzi sensori per rilevare le esigenze degli utenti e proporre soluzioni personalizzate. Per esempio, i sensori possono misurare la frequenza cardiaca e respiratoria, regolando automaticamente la temperatura e l’umidità in casa.

La smart home del futuro di LG sarà gestita dalla piattaforma LG ThinQ, che controlla i dispositivi IoT e garantisce impostazioni ideali automaticamente. Un nuovo assistente domestico con IA può muoversi liberamente in casa e gestire gli elettrodomestici tramite una telecamera, un altoparlante e una serie di sensori.

Nell’area dei prodotti commerciali, LG ha presentato il display con tecnologia Micro LED, LG MAGNIT, e un sistema di riconoscimento facciale con IA per pubblicità personalizzate. Altre soluzioni innovative includono pagamenti tramite riconoscimento facciale e servizi offerti da LG GuideBot.

L’area di mobilità di LG ha introdotto il concetto di Alpha-able, basato su tre direzioni: Transformable, Explorable e Relaxable. La zona ha anche mostrato le soluzioni di ricarica per veicoli elettrici (EV) di LG, parte integrante della strategia di crescita dell’azienda.

LG ha presentato nuovi concept di prodotto sviluppati da LG Labs, inclusi DukeBox, DUOBO e Bon Voyage, nonché progetti audaci come il proiettore LG CineBeam Qube e brid.zzz. Inoltre, è stata presentata una piattaforma per la gestione dell’energia domestica, che promuove uno stile di vita sostenibile.