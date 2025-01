Li Ming rivoluziona il campo dell’intelligenza artificiale con il lancio di un robot da tavolo Android, promettendo una nuova era di interazione uomo-macchina.

Li Ming, noto per essere uno dei membri fondatori della gigante tecnologica Xiaomi, ha lanciato il primo robot da scrivania Android al mondo attraverso la sua nuova società, JoyfulRobotics. Il dispositivo, che unisce funzionalità innovative e un design unico, è venduto a 1799 yuan (circa 230 euro) e promette di creare un nuovo standard nel campo dell’hardware AI+.

JoyfulRobotics Desktop Robot: Un’innovazione nel design e nelle funzionalità

Lo schermo circolare da 2,1 pollici del robot, insieme alle estensioni “a orecchio” su entrambi i lati, crea un’estetica accattivante. Oltre alla possibilità di interagire con gli utenti, il robot è dotato di gambe mobili che possono muoversi a destra e a sinistra, rendendolo estremamente dinamico.

Li Ming ha annunciato che il robot è alimentato da un sistema proprietario chiamato GeeUI, che facilita varie modalità di interazione tra uomo e macchina. Inizialmente, gli utenti potranno utilizzare la modalità “animale domestico elettronico”, la modalità “funzione” e la modalità “ibrida”. Con gli aggiornamenti futuri OTA (over-the-air), il robot sbloccherà le sue funzionalità Android native, permettendo l’installazione di applicazioni Android e un’ampia personalizzazione.

Un robot per tutti

Grazie a caratteristiche come il riconoscimento vocale in cinese, il feedback aptico, il controllo dei gesti aerei, i mini-programmi per smartphone e una “quinta modalità di interazione” ancora da svelare, il robot da tavolo JoyfulRobotics si adatta a una vasta gamma di utilizzi. Si rivolge anche agli utenti più esperti con una ROM per sviluppatori, che offre accesso root completo e una gamma più ampia di opzioni di personalizzazione.

Con un’altezza di 16,5 cm, il robot dispone di uno schermo circolare da 2,1 pollici che visualizza varie informazioni, tra cui l’ora, promemoria di messaggi, temi di attualità, conti alla rovescia, notifiche di chiamate in arrivo e altro ancora. Supporta sia la ricarica wireless che la ricarica via cavo USB-C. Le interazioni con il robot non sono limitate ai comandi vocali: può rispondere anche ai gesti, al tatto e al controllo tramite smartphone, rendendolo un perfetto compagno per la vita quotidiana.

Il lancio globale di JoyfulRobotics Desktop Robot avrà luogo in collaborazione con Tmall. Le vendite ufficiali inizieranno il 26 giugno, segnando un momento significativo nella continua evoluzione dell’intelligenza artificiale e dell’interazione uomo-macchina.