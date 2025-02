Samsung si prepara a lanciare il Galaxy Ring, un innovativo dispositivo per il benessere personale e la gestione delle notifiche.

Samsung si appresta a espandere il suo portafoglio di dispositivi indossabili con il Galaxy Ring, un anello intelligente focalizzato sul monitoraggio della salute e sul supporto alle notifiche. Sebbene l’annuncio ufficiale durante l’ultimo evento Galaxy Unpacked abbia lasciato molti dettagli nell’ombra, come il prezzo e la data di disponibilità, recenti sviluppi suggeriscono che l’attesa per questo indossabile potrebbe essere vicina al termine.

L’aggiornamento dell’elenco dei dispositivi supportati da Good Lock, in cui è menzionato il Galaxy Ring, fa presagire che l’annuncio del prodotto potrebbe avvenire nella seconda metà dell’anno, possibilmente in concomitanza con la presentazione dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung. Questa tempistica, tuttavia, rimane al momento una speculazione, in attesa di conferme ufficiali da parte dell’azienda sudcoreana.

Avi Greengart, un noto analista del settore e ex dirigente di Intel, ha condiviso alcune delle sue impressioni dopo aver avuto l’opportunità di testare il Galaxy Ring nel mondo reale. Secondo Greengart, il principale punto di forza del dispositivo risiede nella sua estrema leggerezza, una caratteristica che consente di dimenticarsi di averlo al dito dopo solo poche ore di utilizzo.

Il Galaxy Ring sarà disponibile in tre diverse finiture e sarà proposto in un’ampia gamma di dimensioni, fino a 13 varianti diverse, per garantire una perfetta compatibilità con le dita della maggior parte degli utenti. Questa scelta dimostra l’attenzione di Samsung verso la personalizzazione e il comfort dell’utente, offrendo un’alternativa agli smartwatch e ai fitness tracker per coloro che cercano un dispositivo più discreto e meno invasivo.

I dirigenti di Samsung vedono il Galaxy Ring come un potenziale complemento al Galaxy Watch, immaginando uno scenario in cui l’utente potrebbe indossare l’anello durante la notte per monitorare il sonno, lasciando l’orologio in carica. Sebbene il dispositivo sia in grado di registrare l’attività fisica, tutte le operazioni di controllo dovranno essere eseguite tramite l’app Samsung Heath, integrando così l’anello nell’ecosistema di salute e benessere dell’azienda.