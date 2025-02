Recenti test di benchmark evidenziano il notevole miglioramento e le prestazioni competitive dell’Exynos 2400 di Samsung, specialmente nel ray-tracing, confrontandolo con i principali chip come lo Snapdragon 8 Gen 3 e l’Apple M2.

Exynos 2400, la piattaforma di punta di Samsung, si è dimostrata una forza nel settore dei chip per smartphone, soprattutto dopo il suo debutto sui nuovi Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus. I test di benchmark, condotti da Golden Reviewer, hanno messo a confronto l’Exynos 2400 con alcuni dei più avanzati chip sul mercato come lo Snapdragon 8 Gen 3, il Dimensity 9200 e l’Apple M2.

La GPU Xclipse 940 del SoC Samsung ha mostrato un significativo miglioramento, superando del 70% la prestazione della sua precedente GPU Xclipse 920 nel test GFXBench Aztec. Tuttavia, in termini di efficienza, l’Exynos 2400 si è rivelato leggermente inferiore, del 13%, rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3, attualmente il chip più avanzato di Qualcomm.

Nel test di rendering sintetico Quad HD (1440p), l’Exynos 2400 ha raggiunto 80 FPS consumando 11,4 W, mentre lo Snapdragon 8 Gen 3 ha ottenuto 94 FPS con un consumo di 11,7 W. L’Apple M2, con la sua maggiore potenza nei notebook, è risultato il più veloce, ma con un’efficienza non ottimale.

Un confronto interessante emerge con l’A16 Bionic, utilizzato nell’iPhone 15 e iPhone 15 Plus, rivali dei Galaxy S24 e S24 Plus. Questo chip Apple ha raggiunto 53 FPS con un consumo di 7,4 W, dimostrando un’efficienza energetica quasi equivalente all’Exynos 2400.

Nei test GFXBench Aztec Full HD, l’Exynos 2400 ha superato l’efficienza del 4% rispetto alla GPU A16 Bionic, ma è rimasto indietro del 12% rispetto all’Adreno 750 dello Snapdragon 8 Gen 3.

Nonostante i risultati incoraggianti, l’Exynos 2400 non ha ancora superato i più recenti chip di MediaTek e Apple, rispettivamente il Dimensity 9300 e l’A17 Pro. Tuttavia, rispetto al Dimensity 9200 del 2022, mostra migliori prestazioni ed efficienza. In generale, il chip di Samsung si attesta dal 10% al 15% più lento e meno efficiente rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3.

Exynos 2400 è efficiente nel ray-tracing

L’Exynos 2400 ha dimostrato un’efficienza eccezionale nel ray-tracing durante i test di benchmark 3DMark Solar Bay. In questo test, che valuta le prestazioni della GPU nel ray-tracing, ha superato i suoi concorrenti, incluso lo Snapdragon 8 Gen 3.

La GPU Xclipse 940 dell’Exynos 2400 ha ottenuto 8.642 FPS consumando solo 9,3 W, una prestazione migliore rispetto alla Adreno 750 dello Snapdragon, che ha raggiunto 8.601 FPS ma con un consumo di 11,7 W. Questo si traduce in un rapporto di circa 930 FPS/watt per l’Exynos 2400, contro i circa 735 FPS/watt dello Snapdragon.

È importante sottolineare che la GPU Xclipse 940 dell’Exynos 2400 si basa sull’architettura RDNA 3 di AMD, nota per la sua competenza nel ray-tracing hardware. Questo conferma l’alta efficienza e le prestazioni avanzate dell’Exynos 2400 nel campo del ray-tracing, un settore sempre più importante nel mondo dei giochi e delle applicazioni grafiche avanzate.

Exynos 2400 migliora negli stress test, ma…

Exynos 2400 ha mostrato miglioramenti significativi negli stress test, secondo i risultati del benchmark 3DMark Wildlife Extreme. Questi test sono particolarmente importanti perché valutano le prestazioni di un dispositivo sotto carichi di lavoro elevati, simili all’esecuzione di giochi pesanti.

In questi test, lo Snapdragon 8 Gen 2 si è dimostrato il leader in termini di stabilità, con 3.729 punti e un consumo energetico di 7,5 W. Il suo successore, lo Snapdragon 8 Gen 3, ha raggiunto 5.181 punti ma con un consumo più elevato di 10,7 W. L’Exynos 2400, sebbene ancora inferiore ai suoi concorrenti in termini di stabilità, ha raggiunto 4.360 punti con un consumo di 10,1 W.

È interessante notare che, quando confrontato con il suo predecessore, l’Exynos 2200, che ha totalizzato 2.263 punti consumando 7,5 W, l’Exynos 2400 ha mostrato un miglioramento generazionale significativo, con un incremento dell’efficienza di circa il 44%.

I modelli di smartphone che attualmente montano l’Exynos 2400 sono il Galaxy S24 e il Galaxy S24 Plus. Da sottolineare che il modello di fascia alta Galaxy S24 Ultra è equipaggiato globalmente con una versione esclusiva dello Snapdragon 8 Gen 3, differenziandosi dagli altri modelli della stessa serie.