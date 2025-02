Il gaming è notoriamente in crescita e alcune tipologie di giochi registrano numeri interessanti, come gli esport, i giochi a tema azione e gli sparatutto.

Il settore del gaming è in crescita da diversi anni, in Italia e nel mondo, e si evolve costantemente, proponendo stili e tecnologie sempre nuovi. Alcuni generi di videogiochi, tuttavia, hanno riscosso un successo ancora più notevole, in particolare negli ultimi mesi. Nel seguente articolo, scopriremo di quali tipologie si tratta.

eSport e gambling: crescono fan e giro d’affari

Gli eSport mantengono stabili gli utenti affezionati che quest’anno, sommando giocatori e spettatori, superano i sei milioni di italiani. Gli uomini rappresentano la maggioranza sia tra i gamers sia tra i fan, mentre le fasce d’età più interessate agli eSports oscillano tra i 25 e i 44 anni (in particolare in Campania e in Sicilia).

Casinò e poker online, invece, hanno visto un netto incremento nel loro giro d’affari. Solo a marzo 2023, infatti, i giocatori italiani hanno speso quasi 197 milioni di euro per il casinò online, facendo registrare un aumento del +26,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Anche i tornei di poker online e il poker Cash vantano incrementi soddisfacenti pari, rispettivamente, al +12,2% e al +5,3%.

In questo ambito è molto importante potersi fidare dell’operatore scelto, soprattutto perché, giocando, si investe denaro. Perciò, occorre scegliere siti sicuri e certificati dall’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM/AAMS).

In ogni caso, si consiglia sempre di diffidare da chiunque offra presunti trucchi per vincere alle slot machine: è senz’altro possibile attuare degli accorgimenti per incrementare le possibilità di vincere e, al tempo stesso, mantenere un approccio al gioco sano e responsabile; ma non esistono trucchi matematici per vincere alle slot.

Azione, sport, ipercasual: i videogiochi più popolari su mobile

Secondo uno studio di Sensor Tower, società che raccoglie dati sull’ecosistema mobile, i guadagni dei giochi live service per mobile nel 2022 sono stati 30 volte maggiori rispetto a quelli non live service. I giochi mobile a tema azione hanno aumentato i download del +13% in un anno, mentre quelli sportivi evidenziano un +8%. Nonostante i costi sempre maggiori delle campagne pubblicitarie, i giochi di genere ipercasual restano i più amati. Altre categorie molto popolari sono arcade, simulazione e puzzle.

I giochi sparatutto hanno visto un calo del 22%, pur avendo guadagnato oltre 4,5 miliardi di dollari. Il videogioco più installato è stato Subway Surfers, ma quello che ha generato più utili è stato Honor of Kings. I giochi proposti sono tantissimi e il divertimento è assicurato. L’importante, però, è giocare sempre responsabilmente, soprattutto quando si puntano soldi reali.