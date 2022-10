Più o meno, siamo ormai tutti rientrati dalle vacanze. Dopo la prima fase di assestamento e la ripresa delle routine è probabile che in molti stiamo mettendo ordine nelle foto scattate con la nostra macchina fotografica e magari stiamo già fantasticando sulla prossima vacanza, avventura o semplicemente sulla prossima gita fuori porta, magari a tema neve. Se stai pensando che per i prossimi scatti vorresti provare qualcosa di diverso, puoi valutare l’acquisto di un nuovo obiettivo. Non uno qualunque però. Ci sono alcuni elementi a cui prestare attenzione quando si valuta la possibilità di comprare un obiettivo nuovo. Vediamo quali.

Cosa ti piace fotografare?

Uno dei punti dai quali partire è capire per cosa ti occorre il nuovo obiettivo. Se si tratta di sceglierne uno con le caratteristiche simili a quello già in possesso ma, magari, migliorato, allora la scelta potrebbe essere piuttosto semplice; se si tratta però di desiderare qualcosa di diverso, magari cambiare prospettiva o tipo di soggetto, allora il discorso cambia.

Ammettiamo ad esempio che tu sia in una fase naturalista e che voglia dedicarti a soggetti animali in movimento, avrai bisogno di uno strumento diverso rispetto a quello ideale per ritratti. Allo stesso tempo è fondamentale anche il grado di esperienza dato che vi sono degli obiettivi che richiedono più competenze ed altri che possono essere adatti tranquillamente anche per i principianti.

Così, per esempio, se ti sei reso conto che fotografare paesaggi o spazi ampi è quello che vorresti in questa fase un obiettivo grandangolare è l’ideale e puoi giocare sulla lunghezza focale, più ampia o ridotta se desideri immagini ricche di dettagli; se invece punti di più ad immortalare soggetti distanti un teleobiettivo è quello che fa per te, anche se a nostro parere non è per tutti e va fatta un’adeguata valutazione.

Se invece è il dettaglio che cerchi, forse la tua scelta ricadrà su un obiettivo macro. Anche in questo caso la lunghezza focale farà la differenza a seconda che tu voglia cogliere il dettaglio più piccolo di un fiore o un ritratto.

Compatibilità e costo

Tutto questo dice poco però senza considerare almeno altri due elementi, primo fra tutti la compatibilità con la fotocamera, ovviamente basilare ed essenziale, e poi il budget.

Molti obiettivi sono compatibili solo con una serie di dispositivi dello stesso produttore, anche se in molti casi è possibile usare degli adattatori; per questo è importante anche valutare bene all’origine la scelta della macchina fotografica. Allo stesso tempo non è scontato che acquistando un obiettivo della stessa marca questo vada automaticamente bene per la macchina fotografica in uso.

Quindi bisogna considerare il tipo di innesto, o baionetta, e la dimensione del sensore della macchina fotografica. Se ad esempio il sensore della fotocamera è troppo piccolo, questo si ripercuote sull’aspetto dell’immagine (fattore di Crop) che verrà ritagliata influenzando le prestazioni della macchina fotografica.

Se tutto ciò può apparire complicato sappi che in realtà non dovrai preoccuparti più di tanto perché per ogni obiettivo viene sempre indicata la compatibilità ma è necessario sapere che questo fattore va considerato in fase di acquisto.

Dunque? Ora non resta altro che capire che budget hai per poter proseguire. Il consiglio è quello di puntare su una spesa media per chi non è un professionista e il budget è un elemento di peso ma soprattutto bisogna tener presente che non è necessario acquistare per forza obiettivi del produttore una volta constata la compatibilità.

Infatti vi sono altre marche come gli obiettivi forniti da Sigma, Tokina (per altro, azienda fondata da un ex ingegnere Nikon) e Tamron, per dirne alcuni, che sono tranquillamente compatibili con Nikon e Canon e altri modelli di macchine fotografiche ma hanno costi inferiori rispetto agli originali. Un discorso a parte riguarda gli obiettivi Zeiss che sono addirittura più costosi degli obiettivi dei produttori originali ma sono anche famosi per la loro altissima qualità.

Un altro consiglio è quello di tener sott’occhio i prezzi per poter cogliere l’occasione giusta.