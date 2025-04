Il Parlamento europeo ha approvato il regolamento sull’intelligenza artificiale, l’AI Act. L’UE diventa la prima regione al mondo a dotarsi di una normativa specifica su questa tecnologia.

Il Parlamento europeo ha fatto storia ratificando l’AI Act, un insieme di normative sull’intelligenza artificiale che colloca l’Unione Europea in una posizione di leader globale nella regolamentazione di questa tecnologia. Con 523 voti a favore, 46 contrari e 49 astensioni, l’UE diventa la prima entità politica mondiale a implementare un quadro normativo specifico per l’IA, evidenziando il forte consenso e l’impegno europeo verso una gestione etica e sicura dell’intelligenza artificiale.

Brando Benifei, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo e co-relatore dell’AI Act, ha celebrato questo risultato come una “giornata storica”, sottolineando l’importanza della prima normativa internazionale sull’IA che promuove uno sviluppo della tecnologia sicuro e orientato all’essere umano.

Il testo dell’AI Act riflette chiaramente le priorità del Parlamento europeo, incluse misure rafforzate riguardanti i divieti durante la fase di negoziazione, oltre alla richiesta di maggior trasparenza e sicurezza nei modelli di IA avanzati. Queste direttive mirano a stabilire un equilibrio tra l’innovazione tecnologica e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini.

La prossima fase riguarda l’implementazione della legge e il suo adempimento volontario da parte delle aziende e delle istituzioni, che saranno chiamate a conformarsi progressivamente alle nuove regolamentazioni. Benifei ha annunciato una tabella di marcia per l’applicazione obbligatoria dell’AI Act, che inizierà con i divieti per delineare le pratiche non ammesse in Europa, diventando operative entro la fine dell’anno.

Guardando al futuro, l’importanza di sviluppare ulteriori legislazioni in materia di IA è stata evidenziata, con l’obiettivo di affrontare questioni come le condizioni di lavoro e l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei diversi settori. L’investimento nell’IA e nella ricerca condivisa per potenziare i supercomputer è stato sottolineato come cruciale per mantenere la competitività europea a livello globale.

Inoltre, Benifei ha sottolineato la necessità di completare l’unione dei mercati dei capitali per facilitare gli investimenti in tecnologie avanzate, una strategia per assicurare che l’Europa rimanga al passo con le innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale.