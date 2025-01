Xiaomi SU7 ha debuttato in Cina. L’azienda promette tecnologia innovativa e prestazioni elevate ad un prezzo molto competitivo per la sua prima auto elettrica.

Oggi giovedì 28 marzo 2024, Xiaomi ha lanciato ufficialmente sul mercato cinese la sua prima auto elettrica, Xiaomi SU7. Si tratta di un passo importante per il brand che mira a diventare uno dei principali produttori di veicoli elettrici al mondo entro i prossimi 20 anni.

Alla fine dello scorso anno Xiaomi ha svelato l’EV rivelandone le specifiche e rivelando l’esistenza di diverse varianti: SU7, SU7 Pro e SU7 Max, tutte dotate di motori elettrici proprietari e potenti, gli HyperEngine V6 e V6, in grado di raggiungere 21.000 giri al minuto (6,78 kw/kg).

Durante l’evento di oggi Xiaomi ha confermato i dettagli relativi all’autonomia dei veicoli e i prezzi. Il modello base avrà un’autonomia di 700 km nel ciclo CLTC cinese (o circa 625 km nel ciclo combinato WLTC) grazie alla sua batteria da 73,6 kWh. Secondo Xiaomi, SU7 sarà in grado di recuperare 350 km di autonomia in soli 15 minuti con una stazione di ricarica rapida, mentre una ricarica di 5 minuti fornirà altri 138 km.

La versione di fascia media Xiaomi SU7 Pro ha una batteria da 94,3 kWh con un’autonomia CLTC di 830 km (o circa 740 km nel ciclo combinato WLTC). Le stime di ricarica rimangono le stesse ed entrambi i veicoli raggiungono una velocità massima di 210 km/h. Xiaomi SU7 Max è la variante top di gamma. Secondo quanto riferito ha una batteria da 101 kWh, che gli consente un’autonomia di 810 km CLTC (circa 715 km WLTC). Con una potenza di 673 CV, è in grado di raggiungere una velocità massima di 265 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,78 secondi.

Durante la presentazione, Xiaomi ha confrontato le prestazioni della SU7 Max con quelle della Porsche Taycan Turbo, evidenziando come l’auto di Xiaomi batta la supercar tedesca per velocità massima (265 km/h contro 260 km/h), autonomia (800 km CLTC contro 630 km WLTC) e consumo (13,7 kWh in CTLC contro 18 kWh in WLTC). Inevitabile è in ogni caso il confronto con Tesla, con la quale il brand si contenderà il mercato nazionale.

Infine Xiaomi ha svelato il prezzo dei tre modelli:

SU7 : 215.900 yuan (circa 27.600 euro)

: 215.900 yuan (circa 27.600 euro) SU7 Pro : 245.900 yuan (circa 31.480 euro)

: 245.900 yuan (circa 31.480 euro) SU7 Max: 299.900 yuan (circa 38.380 euro)

I prezzi elencati sono molto competitivi, e l’EV è disponibile in molte opzioni di colore, ma per ora i preordini sono aperti solo Cina e non ci sono indicazioni per gli altri mercati. Probabilmente Xiaomi valuterà l’espansione in altre regioni dopo aver valutato l’accoglienza sul mercato nazionale.