Xiaomi, il noto produttore tecnologico cinese, ha recentemente lanciato il suo ultimo tablet Android, Xiaomi Pad 6, sul mercato italiano. L’occasione è stata l’evento “Discover Xiaomi 2023”, tenutosi a Milano, nel quale il produttore ha presentato anche una vasta gamma di nuovi prodotti AIoT. Xiaomi Pad 6, annunciato lo scorso 18 aprile, è disponibile in una versione di fascia medio-alta rispetto al suo predecessore, il Pad 5 Pro dell’anno precedente.

Il dispositivo presenta un design piatto con una scocca in metallo resistente. È altamente compatto con un peso inferiore a 500 grammi. Sul retro si trova un sensore grandangolare da 13 megapixel, mentre il display IPS LCD da 11 pollici, con una risoluzione 2,8K in formato 16:10, ha una frequenza di aggiornamento variabile da 30 a 144 Hz. Il dispositivo è dotato di una certificazione TÜV Rheinland che garantisce la bassa emissione di luce blu e offre supporto per Dolby Vision. L’audio è stato ottimizzato attraverso quattro speaker stereo. Il Pad 6 ha inoltre funzionalità avanzate quali FocusFrame, che permette di mantenere il soggetto principale al centro anche durante i movimenti, e la cancellazione del rumore per migliorare l’esperienza di videoconferenza.

Xiaomi Pad 6, dotato del processore Snapdragon 870 di Qualcomm, affiancato da 6 o 8 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, con memorie UFS 3.1, dispone anche di una batteria da 8840 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W, capace di garantire un’autonomia di quasi 50 giorni in modalità di standby. Il dispositivo è dotato di una porta USB Type-C 3.2 Gen 1, capace di supportare velocità fino a 5 Gbps ed erogare un’uscita video in 4K a 60 fps. Inoltre il tablet supporta anche una keyboard e la seconda generazione della Xiaomi Smart Pen è compatibile con questo dispositivo.

Al momento per quanto riguarda il tablet Xiaomi Pad 6 non è ancora noto il prezzo di acquisto per il mercato italiano.

Il Pad 6 non è l’unico prodotto presentato da Xiaomi. L’azienda ha introdotto una vasta gamma di nuovi prodotti AIoT per il mercato europeo, tra cui robot aspirapolvere, monopattini elettrici, una friggitrice ad aria e altro ancora.

Xiaomi continua a migliorare la sua offerta di prodotti intelligenti e la qualità dei suoi dispositivi porta il brand a diventare sempre più conosciuto in tutto il mondo. Il nuovo tablet Android Pad 6 promette di soddisfare le esigenze di chi cerca un dispositivo compatto ma ricco di funzionalità.