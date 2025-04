Dopo gli emoji, arriva la possibilità di esprimere emozioni e pensieri attraverso avatar personalizzati: WhatsApp si rinnova e apre a nuove forme di interazione.

Da sempre sinonimo di innovazione e continua evoluzione, WhatsApp non smette mai di sorprendere. L’app di messaggistica istantanea, utilizzata da miliardi di persone in tutto il mondo, ha fatto della capacità di rinnovarsi e adattarsi alle esigenze degli utenti il suo principale punto di forza. E le ultime novità emerse dalle versioni beta ne sono una chiara testimonianza.

Le versioni di prova dell’app, infatti, costituiscono un vero e proprio laboratorio virtuale, in cui il team di sviluppatori testa e affina le nuove funzionalità, prima di rilasciarle al grande pubblico. Oltre a correggere i bug e le problematiche delle versioni precedenti, esse offrono un’anteprima delle future direzioni che l’app intende prendere.

Recentemente, uno degli aggiornamenti ha destato particolare interesse, segnalando una nuova direzione nell’interazione tra utenti: la personalizzazione degli avatar. Dopo aver rilasciato, in una versione di prova precedente, gli avatar animati, ora WhatsApp sembra avere in serbo una nuova sorpresa per i suoi utenti.

La versione beta 2.23.18.9 ha infatti rivelato la possibilità per gli utenti di reagire agli aggiornamenti di stato non solo attraverso gli emoji, ma anche usando avatar personalizzati. Questa funzionalità, ancora in fase di sviluppo, prevede inizialmente un set di 8 reazioni sia per gli emoji che per gli avatar, portando il totale delle possibili espressioni a 16.

In un’era in cui la comunicazione digitale assume sfumature sempre più variegate e personalizzate, l’introduzione degli avatar come forma di reazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella personalizzazione dell’esperienza utente. Attraverso gli avatar, infatti, si potrà esprimere una gamma di emozioni e sentimenti in modo più diretto e personale, offrendo un’alternativa agli emoji tradizionali.

Tuttavia, per quanto promettente, è bene ricordare che la funzione è ancora in fase sperimentale e non è stato ancora annunciato quando verrà introdotta nella versione stabile dell’app. Ma se il passato ci insegna qualcosa, è che WhatsApp ha sempre cercato di rispondere prontamente alle esigenze e ai desideri dei suoi utenti, per cui possiamo aspettarci che questa nuova funzionalità venga lanciata nel prossimo futuro.