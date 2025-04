Tra anticipazioni e immagini trapelate, il nuovo prodotto si profila come un potenziale rivale per l’AirTag di Apple. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sul Galaxy SmartTag 2.

Mentre l’entusiasmo per il prossimo Galaxy Unpacked continua a crescere, nuove informazioni emergono riguardo ai prodotti che Samsung sta per lanciare. Una serie di leak ha svelato dettagli su vari dispositivi, tra cui i nuovi Galaxy Buds. Ma è il Galaxy SmartTag 2 a rubare la scena, con le immagini chiare che offrono un’anteprima dettagliata di quello che potrebbe essere il prossimo bestseller dell’azienda sudcoreana.

Da un primo sguardo, è evidente che Samsung ha rivisto e aggiornato il design del suo smart tracker. Le immagini mostrano il dispositivo in due varianti cromatiche – bianco e nero – e, a differenza del suo predecessore, il Galaxy SmartTag 2 appare decisamente più grande. Una dimensione maggiore potrebbe significare una batteria più capiente, un aspetto che molti utenti considerano fondamentale per un dispositivo progettato per tenere traccia dei propri beni.

La numerazione associata a ciascun colore suggerisce che Samsung abbia standardizzato le specifiche tra le varianti, contrariamente a quanto fatto in precedenza con varianti di prodotto separate. Questo è un chiaro segno dell’intenzione dell’azienda di semplificare la sua offerta e di rendere la scelta più intuitiva per il consumatore.

Ma forse la notizia più rilevante è che il nuovo Galaxy SmartTag 2 combinerà sia la connettività Bluetooth che quella UWB. Questa combinazione dovrebbe garantire un tracciamento più preciso e un raggio d’azione più ampio, ponendolo in diretta concorrenza con l’AirTag di Apple.

La forma allungata del dispositivo è stata chiaramente pensata per una versatilità d’uso: attaccarlo a portachiavi, valigie, zaini non sarà più un problema. E con l’apertura al mondo delle terze parti, ci aspettiamo di vedere una serie di accessori creativi e funzionali in grado di valorizzare ulteriormente l’uso di questo smart tracker.

Le opzioni d’acquisto previste, dal singolo pezzo alla confezione da quattro, testimoniano la volontà di Samsung di raggiungere un’ampia varietà di utenti. La confezione da quattro, in particolare, con due tracker di ciascun colore, risulta un’opzione intrigante per chi desidera una varietà cromatica.

Infine, l’integrazione con l’ecosistema SmartThings di Samsung rappresenta un altro punto a favore del Galaxy SmartTag 2, garantendo un’esperienza utente fluida e integrata.

Mentre Apple con il suo AirTag ha già fissato uno standard elevato nel mondo degli smart tracker, tutto suggerisce che Samsung non ha alcuna intenzione di rimanere indietro. L’attesa è ora tutta concentrata sul prossimo Galaxy Unpacked, dove avremo finalmente la possibilità di vedere se l’ultima proposta di Samsung è all’altezza delle aspettative.