l principe saudita Alwaleed bin Talal rifiuta l’offerta pubblica di acquisto su Twitter di Elon Musk.

Elon Musk ha sorpreso il mondo facendo un’offerta per l’acquisto di Twitter questa mattina 14 aprile, ma purtroppo la proposta sta affrontando la disapprovazione del principe saudita Alwaleed bin Talal, uno dei principali azionisti del social network.

“Non credo che la proposta di Elon Musk si avvicini al valore intrinseco di Twitter”, afferma l’investitore, affermando che il valore proposto dal miliardario – circa 43 miliardi di dollari (54,20 dollari per azione) – è di gran lunga inferiore alle prospettive di crescita dell’azienda.

Oltre ad essere CEO di Tesla e SpaceX, Musk ha acquistato una quota significativa del 9,2% in azioni Twitter all’inizio di questo mese, facendo aumentare del 26% il valore pre-mercato del social network. Il volto più ricco del mondo è stato invitato a entrare nel consiglio di amministrazione della società, ma ha rifiutato l’offerta, seguendo da “semplice” azionista di maggioranza.

La proposta di acquisto del magnate è accompagnata da diversi suggerimenti per modifiche al social network, tra cui un pulsante per modificare i tweet e l’assegnazione di badge “Profilo verificato” a chiunque abbia pagato per la versione premium.

Nella sua lettera al presidente di Twitter, Musk ha dichiarato: “Da quando ho effettuato il mio investimento iniziale, ora mi rendo conto che l’azienda non prospererà e non servirà questo imperativo sociale nella sua forma attuale. Twitter deve essere trasformato in una società privata”.

Qual è la tua opinione in merito? Rispondici nella sezione commenti qui sotto!