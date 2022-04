Elon Musk ha acquistato il 9,2% di Twitter, ha confermato oggi lunedì 4 aprile il portale Bloomberg. Secondo un documento, l’acquisto è avvenuto il 14 marzo e l’effetto della rivelazione di questa mattina ha fatto salire del 26% le quote pre-mercato del social network.

Il miliardario, uno dei più attivi della rete e con più di 80 milioni di followers alle spalle, ha chiesto ai suoi followers se Twitter desse piena libertà di espressione, che sarebbe fondamentale per il funzionamento della democrazia. Nel sondaggio, il 70,6% degli utenti ha risposto “no”. In risposta, ha detto che “le conseguenze di questo sondaggio saranno importanti”.

Le azioni di Musk su Twitter valevano 2,89 miliardi di dollari in base al prezzo di chiusura di venerdì e sono classificate come partecipazione passiva, ma l’analista di Wedbush Dan Ives ha detto alla CNBC che questo primo passo potrebbe indicare piani per la futura proprietà di maggioranza.

Dopo il sondaggio, il CEO di Tesla ha parlato anche di più di Twitter in rete. “Dato che Twitter funge da piazza pubblica, non aderire ai principi della libertà di parola mina fondamentalmente la democrazia. Cosa si dovrebbe fare?”, ha chiesto ai follower.

Oltre ad essere l’uomo più ricco del mondo, Musk è il fondatore e CEO di SpaceX e potrebbe diventare il primo trilionario già nel 2024.

E tu, cosa pensi che stia combinando Elon Musk con questo acquisto? Lascia le tue impressioni!