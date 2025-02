Altra polemica appena creata riguarda il passaggio di Twitter dall’icona dell’uccello blu a quella del Dogecoin, la criptovaluta sostenuta da Elon Musk.

Il mondo delle criptovalute è in continua evoluzione e ogni giorno riserva delle sorprese. Lunedì 3 aprile, i frequentatori di Twitter sono rimasti sorpresi dell’ultimo cambiamento nel social network: la famosa icona dell’uccello blu è stata sostituita con il simbolo del Dogecoin, la criptovaluta basata su un meme di un cane di razza Shiba. Sebbene questo cambiamento sia stato accolto positivamente da alcuni utenti, altri l’hanno criticato pesantemente.

In particolare, Elon Musk è stato accusato di promuovere uno schema piramidale con Dogecoin. Molti critici sostengono che il famoso imprenditore stia gonfiando artificialmente il prezzo della criptovaluta e, una volta raggiunto un livello sufficientemente alto, venda le sue Dogecoin per guadagnare miliardi. Inoltre, negli ultimi giorni, la citazione di Musk del Dogecoin come “criptovaluta legittima” in una causa che lo accusa giustamente di promuovere uno schema piramidale con Doge, ha causato una forte crescita del suo valore di mercato.

Dogecoin è una criptovaluta nata nel 2013 dal meme di un cane di razza Shiba e, nonostante inizialmente non avesse attirato molta attenzione, è diventata molto popolare nel 2019, quando Elon Musk ha iniziato a tweettare su di essa. Di conseguenza, il suo valore è aumentato esponenzialmente, facendo sì che molti investitori se ne interessassero. Tuttavia, nonostante il suo successo, Dogecoin è anche stata criticata per la sua mancanza di supporto tecnologico e per il fatto di essere spesso utilizzata per speculazioni.

Non si sa ancora per quanto tempo il simbolo di Doge rimarrà come icona di Twitter al posto dell’uccello blu. Twitter infatti, ha smesso di rispondere alle richieste di informazioni ufficiali sulla questione. Nonostante l’entusiasmo che circonda il Dogecoin, è ancora difficile capire quale sarà il suo futuro e se la criptovaluta riuscirà a mantenere il proprio valore di mercato. Ciò che è certo, è che la sua popolarità si sta diffondendo rapidamente e che il mondo delle criptovalute continua a sorprendere il pubblico.