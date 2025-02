Mouse da gaming wireless economico con 6 pulsanti programmabili, luci LED e con un design abbastanza leggero ed ergonomico, ideale per gli appassionati di videogiochi su piattaforme Windows, Mac, Xbox e PS4.

Identico o quasi al modello precedente, il mouse Trust GXT 107 IZZA è leggermente più piccolo e leggero, studiato per portarselo anche durante i viaggi grazie ai suoi 86 g di peso, un perfetto compromesso per chi ama essere più produttivo ovunque si voglia.

Provo un altro prodotto riservato al mondo dei videogiochi, dove la famosa azienda olandese Trust mette in commercio un accessorio per il gaming, il mouse wireless GXT 107 IZZA, dal prezzo accessibile e con ottime prestazioni. Il GXT 107 IZZA è dotato di 6 pulsanti sensibili e programmabili, garantendo al giocatore una massima produttività e potenza.

Nel frattempo, scopriamo alcune caratteristiche del prodotto:

Compatibilità : Windows, macOS, Xbox e PS4

: Windows, macOS, Xbox e PS4 Dimensione e peso : 42 x 72 x 131 e 86 g

: 42 x 72 x 131 e 86 g Frequenza di polling : fino a 250 Hz

: fino a 250 Hz 2 pulsanti controllo DPI : per aumentare o diminuire la precisione

: per aumentare o diminuire la precisione Accelerazione : 8 G

: 8 G Sensore ottico : fino a 2000 DPI

: fino a 2000 DPI Luci : LED RGB con 3 diversi effetti di illuminazione

: LED RGB con 3 diversi effetti di illuminazione Ricevitore USB : interfaccia USB 2.0

: interfaccia USB 2.0 Connettività: wireless con raggio fino a 10 m

Confezione

Nella classica e ottima confezione dell’azienda olandese, troviamo il mouse wireless da gaming, il ricevitore USB 2.0, una batteria alcaline stilo AA e la classica manualistica rapida tradotta in diverse lingue, manca l’italiano.

Design e costruzione

Trust GXT 107 IZZA, offre un design equilibrato e confortevole con 6 pulsanti personalizzabili e sensibili; è possibile controllare il mouse fino ad un raggio di 10 metri.

La parte superiore del mouse, oltre ad essere gommata e leggermente “bombato”, è ricoperta da una trama fosforescente completamente illuminata quando si preme il pulsante DPI. Una volta premuto il pulsante DPI, il mouse emetterà uno dei 3 colori che sceglieremo tra il blue = basso; rosso = medio; verde = alto. L’effetto breathing a tre colori di luminosità conferirà una vivacità alla configurazione di gioco, a seconda delle impostazioni dei DPI.

Il sensore ottico di alta precisione va dai 800 a 2.000 DPI, consentendo al giocatore di ricoprire un’ottima sensibilità di velocità e precisione quando si usa il mouse per giocare a seconda delle preferenze con tre modalità di DPI da 800, 1400 e 2000. Per poter cambiare la modalità di colore, bisogna premere il pulsante CIP posto sul guscio.

*DPI è la prestazione standard utilizzato per misurare la sensibilità del mouse

Il mouse è dotato di due tasti ON/OFF che permette di spegnere/accendere il dispositivo e scegliere se utilizzare o meno i LED RGB in modo da migliorare la durata dell’autonomia. La rotellina, realizzata in gomma e plastica, è molto morbida, permettendo un movimento a scatti, anche se non sempre precisi.

Prezzo

Per chi ama avvicinarsi al mondo del gaming, Trust lancia sul mercato un ottimo mouse per tutte le tasche. Infatti, il costo ufficiale del mouse è di 14,99 euro ed è acquistabile su Amazon Italia e su Euronics.

Considerazioni finali

Il mouse per gli appassionati di gaming disponibile solamente nella colorazione nera con una trama “WOW”, si presenta nella classica confezione minimale dell’azienda ed ha un design leggero e compatto. Un mouse ideale per tutte le tasche, compatibile con Windows e macOS e console come Xbox e PS4. Ottima la possibilità di personalizzare i pulsanti dove possiamo scegliere anche i tre livelli di colore RGB.

Pro

Leggero e compatto

Confezione completa

DPI fino a 2000

Contro

Disponibile soltanto 3 colori a LED

Non sempre preciso su macOS