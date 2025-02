La possibilità di inserire annunci pubblicitari nelle risposte fornite da Bing Chat, il nuovo motore di ricerca di Microsoft basato sul GPT-4 di OpenAI, sta attualmente venendo esplorata dall’azienda.

Microsoft ha presentato il suo Bing Chat alimentato da GPT-4 qualche settimana fa e, inutile dirlo, ha suscitato grande attenzione in tutto il mondo. Tanto per cominciare, Microsoft ha recentemente annunciato di aver raggiunto un importante traguardo con Bing, quando i suoi utenti attivi giornalieri hanno superato i 100 milioni. Dopo il rilascio dell’ultima build, l’azienda ha visto un terzo dei suoi utenti attivi giornalieri essere nuovi al motore di ricerca. Quasi una settimana fa, l’azienda ha introdotto nel motore di ricerca Bing il nuovo Image Creator, dotato di intelligenza artificiale. In tutto questo, Microsoft si è assicurata di non includere alcun annuncio pubblicitario nella pagina di Bing Chat, fino ad ora. Yusuf Mehdi, vicepresidente aziendale di Microsoft, ha recentemente dichiarato che gli annunci pubblicitari inizieranno presto a comparire su Bing Chat.

Gli annunci, tuttavia, non saranno troppo invasivi. Un tweet di Debarghya Das fa luce sul piano dell’azienda per monetizzare il nuovo motore di ricerca, ed è molto diverso da quello che ci si potrebbe aspettare. Gli annunci verranno visualizzati quando un utente cercherà un prodotto specifico, il che significa che le distorsioni non influiranno direttamente sugli utenti. Ciò significa che non sarete sommersi da annunci casuali o mirati senza nemmeno averli cercati.

Come afferma Debargya nel tweet, non è possibile confrontare direttamente il tasso di conversione attraverso questi annunci, poiché si basano sulle ricerche attuali dell’utente e non su quelle passate. Questo potrebbe essere un passo fondamentale per cambiare in futuro il modo in cui gli annunci funzionano con i motori di ricerca dotati di intelligenza artificiale. Vale la pena di notare che, mentre il motore di ricerca Bing aveva già delle pubblicità, Bing Chat è un’entità diversa per l’azienda. Il post di Mehdi indica che Microsoft intende distribuire le entrate pubblicitarie tra i partner i cui contenuti hanno contribuito direttamente alla risposta alla chat su richiesta dell’utente. Tuttavia, non è chiaro come Microsoft intenda mantenere un equilibrio tra le risposte pubblicitarie e quelle non pubblicitarie. Una cosa è certa: l’inclusione di annunci pubblicitari complicherà ulteriormente il compito di discernere la credibilità di una determinata risposta.