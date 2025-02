L’ultimo evento State of Play di Sony porta una ventata di novità con annunci di giochi molto attesi come il remake di Silent Hill 2, Death Stranding 2 e molto altro.

Mercoledì sera 31 gennaio, Sony ha trasmesso il suo State of Play di 40 minuti, rivelandosi un evento ricco di annunci per la PS5 e la PS VR2. Tra le novità più eclatanti, spiccano il remake di Silent Hill 2, un nuovo gioco di spionaggio di Hideo Kojima e un sequel di Death Stranding.

Silent Hill 2 Remake

Sviluppato da Bloober Team, studio polacco noto per il remake di Blair Witch e The Medium, il remake di Silent Hill 2 ha fatto scalpore. Il trailer ha offerto uno sguardo ai luoghi iconici del gioco originale del 2001, come la città di Silent Hill, l’ospedale Brookhaven e la scuola elementare Midwich. Pur presentando una grafica aggiornata per rispecchiare gli standard moderni, il remake mantiene intatto lo stile visivo originale.

Death Stranding 2: On the Beach

Il sequel del celebre gioco di azione e avventura di Hideo Kojima è stato confermato. Il trailer ha introdotto il nuovo protagonista, Sam Porter Bridges, nel mondo post-apocalittico di Death Stranding. Ambientato in un’isola deserta, il gioco sfiderà i giocatori a esplorare, costruire strutture e combattere creature soprannaturali.

Judas

Questo nuovo gioco di spionaggio è opera di Cloud Chamber, studio fondato da ex membri di Irrational Games, gli sviluppatori di Bioshock. Judas, ambientato in un mondo cyberpunk, segue le vicende di un agente segreto che lavora per un’organizzazione segreta.

Sonic x Shadow Generations

Annunciato per PlayStation 5 e 4, questo nuovo gioco crossover tra Sonic e Shadow è un platform 3D che permette ai giocatori di controllare entrambi i personaggi in un mondo futuristico.

Helldivers 2

Questo sequel del gioco di tiro tattico cooperativo è previsto per PlayStation 5 e VR2. I giocatori dovranno unire le forze per salvare la Terra da un’invasione aliena, sfruttando nuove armi, abilità e modalità di gioco.

Metro Awakening

Un nuovo capitolo della serie Metro è stato annunciato, con ambientazione nella metropolitana di Mosca post-apocalittica. I giocatori affronteranno mutanti e scopriranno nuove storie e personaggi.

Until Dawn Remaster

Il popolare gioco horror Until Dawn riceverà un remaster per PlayStation 5 e VR2, con grafica migliorata e nuove funzionalità per VR2.

Dave the Diver

Un’avventura subacquea ambientata in un mondo sottomarino, dove i giocatori esploreranno relitti di navi, risolveranno enigmi e combatteranno creature marine.

Ulteriori annunci

Tra gli altri annunci notevoli, Sony ha confermato le date di uscita di A Plague Tale: Requiem, Forspoken, Marvel’s Spider-Man 2 e God of War Ragnarök.