La Postepay è una carta prepagata che è possibile ricaricare in molteplici metodi, ed è usata prevalentemente per acquisti su internet, oppure tra privati.

La particolarità di Postepay è che non lascia nulla al caso, infatti vi sono sette diverse tipologie di carte, in base alle singole esigenze.

La più comune è la Postepay Standard utilizzata per gli acquisti online, nei negozi fisici, oppure per prelevare denaro presso gli sportelli abilitati.

Segue la Postepay Evolution che oltre ad avere tutte le funzionalità di quella precedente, ha anche un codice IBAN.

Se invece siete alla ricerca di una carta che vi dia vantaggi anche per la SIM, la Postepay Connect è quella che fa per voi: ha lo scopo di unire il servizio PosteMobile ai pagamenti, tramite Postepay Evolution.

Molto curiosa è anche l’opzione di Postepay Puntolis, che permette l’accredito dello stipendio o della pensione e l’invio o ricezione di bonifici.

Inoltre, di grande comodità è la Postepay Digital: la versione digitale della carta, ma con i rispettivi codici e PIN.

Da non sottovalutare è anche la Postepay Green che fa riferimento alla classica carta ma di materiale ecosostenibile e dedicata alla fascia d’età tra i dieci e i diciassette anni.

E infine sempre dedicata agli studenti, vi è la Postepay IoStudio, pensata per i giovani delle scuole secondarie di II grado.

Postepay per la sicurezza online

Oltre ad essere una valida opzione anche per i pagamenti nei negozi fisici, ciò che forse ancora non sapete, è che il suo utilizzo si estende anche nell’effettuare pagamenti su giochi online o siti di scommesse, infatti è possibile pagare in un casinò con Postepay.

I vantaggi del suo utilizzo in questo mondo sono decisamente molteplici.

Il primo è sicuramente la sua estrema sicurezza poiché essendo prepagata e non associata ad un conto bancario, potrete dedicarvi al gioco in tranquillità, senza pensare di poter perdere il vostro denaro, in caso di una fuga di dati.

poiché essendo prepagata e non associata ad un conto bancario, potrete dedicarvi al gioco in tranquillità, senza pensare di poter perdere il vostro denaro, in caso di una fuga di dati. Un altro grosso punto a favore nell’utilizzare la Postepay per i casinò online, è la velocità con la quale vengono eseguite le transizioni. I depositi di denaro sono immediati, andando così a risparmiare molto tempo di attesa, mentre per i prelievi delle vincite, l’attesa varia dalle 24 ore, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi.

con la quale vengono eseguite le transizioni. I depositi di denaro sono immediati, andando così a risparmiare molto tempo di attesa, mentre per i prelievi delle vincite, l’attesa varia dalle 24 ore, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi. Inoltre, non vi abbiamo ancora detto il pezzo forte: i costi di transazione sono solamente di 1€, oppure totalmente gratuiti nei casinò Postepay, un vero affare.

Le ultime novità che proiettano Postepay nel futuro

Con l’inizio dell’emergenza Coronavirus, sempre più italiani hanno iniziato a usufruire dei pagamenti digitali, portando così le banche a dover sviluppare nuove soluzioni per poter offrire un servizio sempre più implementato.

Infatti, per i fortunati possessori di Postepay, il 2022 ha riservato cinque novità che hanno fatto proiettare la loro carta, direttamente nel futuro.

La prima novità riguarda un’innovativa modalità di ricarica che sarà in grado fornire ulteriore comodità ai suoi detentori. Si potrà infatti ricaricare la propria Postepay non più solamente tramite i classici metodi, ma sarà possibile anche collegare il proprio conto alla carta e ricaricarla direttamente da esso. Il secondo servizio fa riferimento ai bonifici SEPA e vi farà letteralmente rimanere sbalorditi. Dall’inizio del 2022 non bisognerà più attendere le fatidiche 24 – 48 ore per la ricezione del denaro, ma il bonifico verrà eseguito in modo istantaneo, facendovi risparmiare molte ore di attesa. Inoltre, tra le numerose rivoluzioni, è stata introdotta anche una novità per coloro che hanno la necessità di inviare denaro in tutto il mondo. Postepay infatti ha deciso di abilitare un nuovo servizio di ricarica presso gli sportelli Western Union, dando la possibilità al destinatario di ricevere il denaro direttamente nella sede dell’azienda. Un altro cambiamento molto interessante riguarda il servizio di domiciliazione dei pagamenti, poiché sarà possibile eseguirli per le bollette o le utenze, direttamente da Postepay. Ma le novità non finiscono qui: vi abbiamo lasciato la più geniale per ultima: sarà possibile prelevare denaro presso gli sportelli Postamat, anche senza essere in possesso della carta fisica, semplicemente aprendo l’app e avviando la procedura di “prelievo senza carta”.

Decisamente comodo e innovativo per prevenire violazioni, pur rimanendo al passo con i tempi.