OPPO rilascia ODialer, una nuova app dialer per la ColorOS basata su Android 12 e Android 13 che supporta la registrazione delle chiamate e altro.

I produttori Android erano soliti distribuire i loro smartphone con le proprie applicazioni di composizione predefinite. Ma ora, per qualche motivo, la maggior parte dei principali brand ha iniziato a distribuire i propri smartphone con l’app Google Phone come dialer predefinito. OPPO non fa eccezione, ma sembra che le cose stiano per cambiare: il brand cinese ha rilasciato un nuovo dialer ColorOS per i suoi telefoni. L’app è attualmente presente sul Play Store e può essere scaricata dagli utenti di smartphone OPPO.

Sul Play Store di Google è presente un nuovo dialer, chiamato ODialer. Lo sviluppatore dell’app è ColorOS, il che fa pensare che dietro ci sia OPPO. L’app è compatibile solo con gli smartphone OPPO e non può essere scaricata su telefoni di altre marche. Inoltre, può essere installata solo su dispositivi con sistema operativo Android 12 o superiori.

Nella sezione informazioni sull’app si legge che è dotata di una funzione di gestione delle chiamate, che organizza le chiamate recenti in gruppi per comodità. Inoltre, supporta la registrazione delle chiamate, il che significa che l’altra persona che sta chiamando non saprà che la chiamata è stata registrata.

L’interfaccia utente dell’app è pulita e facile da usare. Consente agli utenti di accedere facilmente ai contatti e alle chiamate recenti. Inoltre, è presente una funzione di chiamata rapida per effettuare rapidamente una telefonata. ODialer di OPPO supporta anche la modalità scura.

A giudicare dalle recensioni e dal numero di download, l’app sembra una nuova versione e sembra che ci siano anche molti bug visto il recente sviluppo. Se volete utilizzarla la potere cercare sul Play Store oppure facendo clic qui.

Nel corso dei prossimi giorni avremo ulteriori novità da OPPO, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo della tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.