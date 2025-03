Mentre si attende ancora il lancio globale del OnePlus 11 e il suo prezzo in Italia, una nuova fuga di notizie dà speranza agli utenti. Infatti, i prezzi sul mercato indiano sono stati rivelati e, buona notizia, sono più bassi di quanto ci si potesse aspettare. Questo è sufficiente per fare alcune previsioni sul suo prezzo nel nostro Paese.

Il 4 gennaio gli utenti cinesi hanno scoperto il OnePlus 11 prima del resto del mondo, secondo le abitudini del produttore. Da noi, come nel resto del mondo, dovremo aspettare fino al 7 febbraio per poter acquistare la nuova ammiraglia. In realtà, i prezzi in euro sono ancora sconosciuti al momento ed è difficile prevedere con esattezza cosa possiamo aspettarci su questo punto.

Facendo riferimento al OnePlus 10 Pro, che partiva da 919 euro in Italia, è sembrato opportuno dire che il suo successore sarà più costoso in Occidente che in Cina. Ricordiamo che il OnePlus 11 è attualmente disponibile a partire da 3999 yuan, pari a 547 euro. Tuttavia, non è impossibile che il produttore decida finalmente di non aumentare (troppo) i prezzi in Europa e in Occidente. In ogni caso, questo è quanto suggerisce una recente fuga di notizie diffusa dal sito PriceBaba.

OnePlus 11 potrebbe partire da 700 euro in Italia?

Quest’ultima sostiene di aver preso nota di tutti i prezzi sul mercato indiano per il OnePlus 11. Lo smartphone sarà disponibile a 54.999 rupie per la versione con 256 GB di memoria e 12 GB di RAM, a 59.999 rupie per 256 GB di memoria e 16 GB di RAM e a 66.999 rupie per 512 GB di memoria e 16 GB di RAM. Dopo la conversione, questi prezzi corrispondono rispettivamente a 620, 677 e 755 euro.

L’aumento sul mercato cinese c’è stato, ma è stato di gran lunga inferiore alle aspettative. Detto questo, non è ovviamente sufficiente convertire i prezzi da rupie a euro. Possiamo invece aspettarci prezzi che partono da 700 euro e arrivano a 800 euro per la versione più costosa, che è comunque più economica del OnePlus 10 Pro al momento della sua uscita. Tuttavia, queste sono solo previsioni, quindi dovremo essere prudenti.