Come Samsung e altri produttori di smartphone, Xiaomi utilizza annunci pubblicitari in sovrimpressione, il che le consente di aumentare i profitti e quindi di ridurre il prezzo dei suoi dispositivi. Tuttavia, la situazione potrebbe presto cambiare con la MIUI 14.

Da diversi anni Xiaomi introduce annunci pubblicitari nella propria MIUI. Queste appaiono in alcune applicazioni come Mi Browser o Mi Video, ma non sembrano interessare tutti gli utenti. Sembra infatti che alcuni mercati siano più colpiti dagli annunci, tra cui l’India, e che questi siano particolarmente visibili sui dispositivi economici.

Naturalmente è possibile disattivare tutti questi contenuti indesiderati, ma non tutti gli utenti ne sono consapevoli. Xiaomi ha cercato di semplificare il processo aggiungendo opzioni nella MIUI 13, ma si prevede che presto cambierà radicalmente questa politica. Un rapporto indica infatti che la MIUI 14 potrebbe porre fine agli annunci pubblicitari sugli smartphone del produttore cinese.

Secondo un rapporto di MyDrivers, il prossimo aggiornamento della MIUI 14 potrebbe essere privo di pubblicità. Il produttore cinese vuole rendere i suoi dispositivi attraenti per coloro che in passato non avrebbero preso in considerazione l’acquisto.

Il rapporto aggiunge che la MIUI 14 si concentrerà anche sull’eliminazione del bloatware, il software preinstallato. Queste ultime dovrebbero scomparire quasi del tutto, ma Xiaomi ha già compiuto sforzi considerevoli per la MIUI 13. Per ricordare, in Cina Xiaomi ha realizzato l’impresa di lanciare il suo Xiaomi 12 con un numero di applicazioni preinstallate inferiore a quello degli iPhone o persino dei telefoni Samsung. Sono state incluse solo 7 applicazioni, tra cui Telefono, Fotocamera e Galleria.

Oltre a questi due cambiamenti principali, la MIUI 14 dovrebbe portare una modalità di cartelle di grandi dimensioni per facilitare l’interazione tra un dispositivo mobile e uno schermo desktop, e numerosi aggiornamenti alle utility come l’orologio, l’app meteo e lo strumento calendario. Ne sapremo presto di più, visto che Xiaomi dovrebbe lanciare il suo nuovo overlay già a fine novembre insieme allo Xiaomi 13.