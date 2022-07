Secondo quanto riferito, Apple si sta preparando ad annunciare l’iPhone 14 Pro e il 14 Pro Max di fascia più alta nel corso dell’anno, a settembre. Mentre i preparativi sono in corso, i fornitori di memorie del gigante tecnologico puntano a guadagnare immensamente grazie alle spedizioni di moduli RAM più veloci.

Un rapporto a pagamento pubblicato da DigiTimes e scovato da MacRumor parla dei fornitori di memoria di Apple, che includono Samsung, Micron e SK Hynix. Ulteriori informazioni pubblicate nel rapporto dietro il paywall affermano che i modelli “Pro” in arrivo nel corso dell’anno saranno dotati di 6 GB di RAM LPDDR5, un miglioramento rispetto all’attuale generazione di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, entrambi dotati di 6 GB di memoria LPDDR4X.

"Secondo fonti del settore, i tre principali produttori di memorie al mondo, Samsung Electronics, SK Hynix e Micron Technology, sono pronti a vedere le loro spedizioni di memorie mobili ricevere una spinta significativa dagli aggiornamenti delle specifiche di memoria per la prossima serie di iPhone".

Sfortunatamente, mentre il 14 Pro e l’iPhone 14 Pro Max riceveranno una RAM più veloce, la quantità totale rimarrà la stessa dell’iPhone 14 e dell’iPhone 14 Max, ma gli ultimi due modelli saranno forniti con la più lenta memoria RAM LPDDR4X. Poiché Apple continua ad aggiungere nuove funzioni a iOS, è necessaria una maggiore quantità di RAM per offrire un’esperienza software ottimale, mantenendo al contempo più app in esecuzione in background.

Una precedente indiscrezione sosteneva che l’iPhone 14 Pro e il 14 Pro Max sarebbero stati dotati di 8 GB di RAM, ma sembra che se Apple avesse preso questa decisione, sarebbe stata costretta ad aumentare il prezzo a causa degli elevati costi dei componenti. L’aumento del prezzo potrebbe essere dannoso per il progresso dell’azienda, che venderà questi telefoni in un’economia in cui i consumatori stanno già affrontando difficoltà finanziarie a causa della recessione.

Inoltre, l’iPhone 14 Pro e il 14 Pro Max saranno forniti esclusivamente con il SoC A16 Bionic di nuova generazione di Apple, mentre le versioni meno costose avranno l’A15 Bionic. Forse l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max del prossimo anno arriveranno con 8 GB di RAM, quindi attendiamo con ansia queste ammiraglie.